Nicolás Tagliafico lamentó la suspensión de la Finalissima entre Argentina y España: "Cosas del fútbol"
El campeón del mundo habló sobre la Finalissima suspendida entre Argentina y España y destacó la importancia del partido como preparación para el Mundial.
Nicolás Tagliafico se refirió a la suspensión de la Finalissima entre la Selección Argentina y España, un partido que tenía un título en juego. El defensor campeón del mundo lamentó la cancelación del encuentro y remarcó la importancia de enfrentar a rivales de jerarquía pensando en el Mundial 2026.
La suspensión de dicho encuentro generó repercusiones en el mundo del fútbol. El partido, que enfrentaba a los campeones de la Copa América y la Eurocopa, finalmente no se disputará en el corto plazo debido al complejo contexto internacional. El conflicto bélico entre Irán e Israel, con la participación activa de Estados Unidos, complicó la organización del encuentro y llevó a que CONMEBOL y UEFA decidieran postergar el compromiso hasta nuevo aviso. De esta manera, ambos seleccionados optaron por disputar amistosos frente a otros rivales durante la fecha FIFA.
En una entrevista con DSports, Nicolás Tagliafico expresó su deseo de haber jugado el partido y resaltó la importancia de medirse ante selecciones de primer nivel. “Como jugador uno quiere jugar siempre los grandes partidos“, señaló el lateral izquierdo.
“Iba a ser un gran partido porque España está muy bien, está en un gran momento. Nosotros estamos bien también“, agregó el defensor, destacando el nivel de ambos equipos en la antesala de la Copa del Mundo 2026.
Sobre la cancelación del encuentro, el futbolista manifestó su desilusión: “Hubiese sido lindo. Pero bueno, cosas del fútbol“. Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de que ambos seleccionados se enfrenten en el futuro. “No hubo arreglo y lamentablemente quedará quizás encontrarnos en el Mundial“, expresó.
El campeón del mundo también explicó que el duelo hubiera servido como medida para evaluar el rendimiento del equipo ante un rival candidato. “Si sacamos el título y la Finalissima de lado, iba a ser un partido importante porque te estás enfrentando a un equipo que sabés que tiene posibilidades de pelear el Mundial también“, afirmó.
En ese sentido, remarcó la importancia de este tipo de compromisos para ajustar detalles. “Eso te ayuda, te pone un parámetro. Te marca dónde podemos estar, si hay cosas para mejorar“. Finalmente, concluyó: “Siempre hay cosas por mejorar, pero está bueno esta clase de partidos. Ya está. Ahora hay que pensar en lo que viene“.
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