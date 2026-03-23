Nicolás Tagliafico lamentó la suspensión de la Finalissima entre Argentina y España: "Cosas del fútbol"

El campeón del mundo también explicó que el duelo hubiera servido como medida para evaluar el rendimiento del equipo ante un rival candidato. “Si sacamos el título y la Finalissima de lado, iba a ser un partido importante porque te estás enfrentando a un equipo que sabés que tiene posibilidades de pelear el Mundial también“, afirmó.

En ese sentido, remarcó la importancia de este tipo de compromisos para ajustar detalles. “Eso te ayuda, te pone un parámetro. Te marca dónde podemos estar, si hay cosas para mejorar“. Finalmente, concluyó: “Siempre hay cosas por mejorar, pero está bueno esta clase de partidos. Ya está. Ahora hay que pensar en lo que viene“.