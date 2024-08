El video escatológico de Nicolás Tagliafico que se volvió viral

Nicolás Tagliafico, escatológico con su novia

En la red se viralizó solo un extracto de este video de 20 minutos, donde se lo escucha a Nicolás Tagliafico hablando sobre materia fecal. "Miren como duerme. Así como la ven, tarde o temprano va a ir al baño", expresó mientras enfocaba a su pareja recostada sobre la arena. "¡Amor, no se dicen esas cosas, no se cuentan!", se quejó Calvagni. "Todos vamos al baño, no te preocupes. Todos hacemos caca, con olor, más fuerte o más suave. Más blando o más duro...", le respondió el futbolista.

Y siguió con su explicación: "Acuérdense que si sale en piedritas hay que hidratarse un poco más, la manera perfecta en que salga es en lazo y en un color estable, marrón claro, un poquito oscuro". "Y si sale blandengue, tirando para liquido, es porque hay problemas de digestión o mala alimentación. Esto ha sido hablando de caca con Nico", concluyó divertido Nicolás Tagliafico.

La pareja de Nicolás Taglliafico y su yoga de lujo

Al inicio de la Copa América, que comenzó en Estados Unidos el 20 de junio y termina el domingo 14 de julio, la mayoría de las parejas y familias de los jugadores argentinos se instalaron en Miami para seguir de cerca el campeonato.

Una de ellas fue Caro Calvagni, quien aprovechó la ocasión para disfrutar de la playa y reencontrarse con amigas como Agustina Gandolfo y Muri López Benítez (las parejas de Lautaro y Lisandro Martínez), sin descuidar su business: organizó un evento para celebrar los recientes lanzamientos de su marca de indumentaria para hacer fitness, Calvagni.

El Hotel South Beach fue escenario de una masterclass de yoga dictada por Rocío Guirao Díaz (acompañada por su hija Aitana), con las mujeres de la Selección como invitadas, además de Diana Arnopoulos y Valentina Martín (casadas con Pico Mónaco y Sebastián Verón, respectivamente) y la actriz Agustina Lecouna.