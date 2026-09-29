Nicolás Varrone confirmó su vuelta a las pistas tras dejar la Fórmula 2: qué hará el piloto

Luego de confirmar su salida anticipada del Campeonato de Fórmula 2, Nicolás Varrone ya tiene abrochado su próximo desafío en el automovilismo internacional. El piloto bonaerense de 25 años volverá a subirse este fin de semana al Corvette Z06 GT3.R del equipo Pratt Miller Motorsports para disputar la mítica competencia Petit Le Mans, cita de 10 horas de duración que le pondrá el broche de oro a la temporada 2026 de la divisional IMSA.