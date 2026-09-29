Nicolás Varrone confirmó su vuelta a las pistas tras dejar la Fórmula 2: qué hará el piloto
El piloto argentino se suma al equipo oficial Corvette para disputar Petit Le Mans, una exigente prueba de 10 horas en Road Atlanta que definirá el título de la categoría IMSA.
Luego de confirmar su salida anticipada del Campeonato de Fórmula 2, Nicolás Varrone ya tiene abrochado su próximo desafío en el automovilismo internacional. El piloto bonaerense de 25 años volverá a subirse este fin de semana al Corvette Z06 GT3.R del equipo Pratt Miller Motorsports para disputar la mítica competencia Petit Le Mans, cita de 10 horas de duración que le pondrá el broche de oro a la temporada 2026 de la divisional IMSA.
La cita tendrá lugar en el tradicional trazado de Michelin Raceway Road Atlanta, ubicado en Georgia, Estados Unidos. Varrone integrará la tripulación del auto N° 4 en la clase GTD Pro junto a los experimentados Tommy Milner y Nicky Catsburg, con quienes ya compartió equipo en las 24 Horas de Daytona y las 12 Horas de Sebring en este mismo certamen.
La presencia del argentino resulta clave para las aspiraciones de la estructura, ya que la unidad llega como líder del campeonato con 47 puntos de ventaja sobre la máquina del Paul Miller Racing a falta de esta última fecha.
Nico Varrone confirmó su vuelta a las pistas en Estados Unidos tras dejar la Fórmula 2
"¡Petit Le Mans este finde! De vuelta al Corvette Z06 GT3 para la definición de campeonato de IMSA junto a Pratt Miller Motorsports. ¡Feliz de volver con este grupo en estas míticas 10 horas y ayudarlos a conseguir el título!", expresó entusiasmado el de Ingeniero Maschwitz en sus redes sociales, dejando en claro su ambición por ir en busca de la corona.
La mítica carrera estadounidense se pondrá en marcha este sábado 3 de octubre desde las 13:00 (hora de Argentina). Serán diez horas ininterrumpidas de pura exigencia en las que Varrone intentará aportar su velocidad y consistencia para sellar el título del equipo y reencontrarse con la gloria en el automovilismo norteamericano.
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