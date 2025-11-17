Nigeria cayó ante Congo, quedó afuera del Mundial 2026 y su DT denunció magia negra

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FichajeGoleador/status/1990394788688904406?s=20&partner=&hide_thread=false El DT de Nigeria perdió los estribos cuando se dio cuenta que un miembro del CT de RD Congo estaba usando “magia negra vudú” durante los penales.



RD Congo ganó 3-4 la tanda. OJITO. pic.twitter.com/v0Geq7iqme — 100% FICHAJES DE FÚTBOL (@FichajeGoleador) November 17, 2025

Nigeria, campeona de África en tres oportunidades, había participado en seis Mundiales consecutivos entre 1994 y 2018. Para Congo, en cambio, esta chance representa la posibilidad de jugar su segundo Mundial, luego de su presencia en Alemania 1974, cuando compitió bajo el nombre de Zaire.

El guiño para Argentina tras la eliminación de Nigeria

Minutos después de la eliminación, en redes sociales comenzó a viralizarse una curiosidad que conecta el resultado con la Selección Argentina. Nigeria es una de las selecciones africanas con más presencias mundialistas, pero no participó en 1978, 1986 y 2022: justamente, los años en los que la Albiceleste obtuvo sus tres estrellas.

El dato reavivó la frase “Elijo creer”, popularizada en la previa al Mundial de Qatar 2022, y que muchos usuarios recuperaron para asociar coincidencias y cábalas vinculadas a las consagraciones argentinas.