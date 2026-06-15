No resistió: Túnez echó a su entrenador tras la estrepitosa caída en el debut del Mundial 2026
Medios locales aseguran que la federación ya tomó la decisión de interrumpir el ciclo de Sabri Lamouchi y trabaja para designar a su reemplazante.
La participación de Túnez en el Mundial 2026 comenzó de la peor manera posible. La contundente derrota por 5-1 frente a Suecia no solo complicó las aspiraciones deportivas del conjunto africano, sino que también habría provocado una reacción inmediata por parte de los dirigentes de la federación nacional.
Diversos medios tunecinos informaron que las autoridades del fútbol local mantuvieron reuniones de urgencia tras el encuentro y resolvieron poner fin al ciclo de Sabri Lamouchi apenas cinco meses después de haber asumido el cargo. De confirmarse oficialmente, se convertiría en el primer entrenador que pierde su puesto durante la actual Copa del Mundo.
La magnitud del resultado generó una fuerte repercusión dentro del país. La prensa local calificó el desempeño del equipo como una auténtica decepción y cuestionó tanto la planificación como las decisiones tácticas adoptadas durante el encuentro. La goleada dejó expuestas numerosas falencias defensivas y una notoria diferencia de nivel frente al conjunto escandinavo.
Según trascendió, uno de los nombres que aparece con más fuerza para asumir el cargo es el de Munther Al-Kabir, quien tendría el respaldo de varios dirigentes para encabezar una rápida reconstrucción deportiva. Otras versiones también mencionan la posibilidad de que Wahbi Khazri tome interinamente las riendas del seleccionado mientras se define una solución definitiva.
Lamouchi había llegado con la intención de liderar un proyecto de mediano plazo y contaba con contrato vigente hasta 2028. Sin embargo, el impacto provocado por el debut mundialista aceleró los tiempos y colocó su continuidad en una situación extremadamente delicada.
Tras el partido, el entrenador intentó explicar las razones de la derrota y reconoció la superioridad del rival. “La calidad individual marcó la diferencia; cometimos errores que los suecos aprovecharon. En el Mundial no se perdona nada; necesitamos mejor sincronización entre las tres líneas y eso nos faltó hoy”, analizó. También admitió que “Suecia fue superior”, aunque destacó que su equipo había logrado mantenerse en partido durante algunos pasajes del encuentro.
La derrota resultó especialmente dolorosa porque Túnez había conseguido descontar antes del descanso y todavía mantenía expectativas de revertir el marcador. Sin embargo, en la segunda mitad el seleccionado europeo amplió las diferencias y terminó construyendo una victoria contundente que dejó a los africanos contra las cuerdas desde el inicio del torneo.
Ahora todas las miradas están puestas en el próximo compromiso frente a Japón, un partido que aparece como decisivo para las aspiraciones de clasificación. Una nueva derrota podría significar la eliminación anticipada del conjunto tunecino y profundizar aún más la crisis generada tras el estreno. Mientras la federación analiza los pasos a seguir, el equipo intenta recuperarse del golpe deportivo y emocional que significó la goleada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario