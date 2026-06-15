No resistió: Túnez echó a su entrenador tras la estrepitosa caída en el debut del Mundial 2026

Lamouchi había llegado con la intención de liderar un proyecto de mediano plazo y contaba con contrato vigente hasta 2028. Sin embargo, el impacto provocado por el debut mundialista aceleró los tiempos y colocó su continuidad en una situación extremadamente delicada.

Tras el partido, el entrenador intentó explicar las razones de la derrota y reconoció la superioridad del rival. “La calidad individual marcó la diferencia; cometimos errores que los suecos aprovecharon. En el Mundial no se perdona nada; necesitamos mejor sincronización entre las tres líneas y eso nos faltó hoy”, analizó. También admitió que “Suecia fue superior”, aunque destacó que su equipo había logrado mantenerse en partido durante algunos pasajes del encuentro.

tunez dt

La derrota resultó especialmente dolorosa porque Túnez había conseguido descontar antes del descanso y todavía mantenía expectativas de revertir el marcador. Sin embargo, en la segunda mitad el seleccionado europeo amplió las diferencias y terminó construyendo una victoria contundente que dejó a los africanos contra las cuerdas desde el inicio del torneo.

Ahora todas las miradas están puestas en el próximo compromiso frente a Japón, un partido que aparece como decisivo para las aspiraciones de clasificación. Una nueva derrota podría significar la eliminación anticipada del conjunto tunecino y profundizar aún más la crisis generada tras el estreno. Mientras la federación analiza los pasos a seguir, el equipo intenta recuperarse del golpe deportivo y emocional que significó la goleada.