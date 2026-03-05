No será en la Copa Libertadores 2027: la verdad sobre la chance de que la juegue el que salga noveno en la LPF
Tras la confusión generada por cambios en la clasificación a la Copa Libertadores, desde AFA aclararon que el nuevo sistema recién se aplicaría en 2028.
Luego del revuelo que se generó en el mundo del fútbol por la supuesta e inminente modificación en el sistema de clasificación a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, en las últimas horas surgió una aclaración fundamental para evitar confusiones.
Si bien es cierto que el Comité Ejecutivo (CE) de la Liga Profesional debatió el tema de los cupos de los equipos argentinos para acceder a los torneos de la CONMEBOL, la medida no entrará en vigencia a corto plazo.
Según los detalles que trascendieron de la reunión en Ezeiza, la idea de enviar al repechaje (Fase 2) al último equipo clasificado de la Tabla Anual de la Liga Profesional de Fútbol fue apenas "una charla de las tantas que suelen surgir en el CE" y no una reglamentación ya aprobada para la próxima temporada.
Cuándo cambia la forma de clasificar a la Copa Libertadores
Lejos de aplicarse de forma inmediata para el año próximo, los dirigentes aclararon bien los plazos del proyecto y lo dejaron agendado para su futura formalización.
En concreto, los cambios propuestos "no son para reglamentar ahora". El objetivo de la AFA y la Liga Profesional es incluir esta nueva diagramación recién en los reglamentos de los torneos locales del año 2027.
De esta manera, el nuevo esquema de clasificación —que podría obligar al noveno de la tabla general a disputar las fases previas de la Copa Libertadores— se aplicará efectivamente para los torneos continentales del 2028. Por lo tanto, los cupos y las plazas para la edición 2027 se mantendrán bajo el formato ya conocido por los hinchas.
