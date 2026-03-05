Inter Miami visita la Casa Blanca: expectativa por posible encuentro entre Lionel Messi y Donald Trump

image

Messi, por su parte, suele mostrarse distante de eventos con tinte político. De hecho, en enero de 2025 no asistió a la ceremonia en la que el entonces presidente Joe Biden le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima condecoración civil de Estados Unidos. La distinción fue entregada en reconocimiento a su carrera deportiva y a su trabajo solidario a través de la Fundación Leo Messi y su rol como embajador de Buena Voluntad de Unicef.

En los últimos meses, Trump también ha estrechado vínculos con el mundo del fútbol en la antesala del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El mandatario mantuvo varios encuentros con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a quien considera un aliado. En ese contexto, la visita del Inter Miami y la posible presencia de Messi en la Casa Blanca suman un nuevo capítulo a la relación entre el fútbol internacional y la política estadounidense.