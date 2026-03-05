Inter Miami visita la Casa Blanca: expectativa por posible encuentro entre Lionel Messi y Donald Trump
Donald Trump recibirá al plantel campeón de la MLS en la Casa Blanca y crece la expectativa por la presencia de Lionel Messi en el encuentro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves al plantel del Inter Miami en la Casa Blanca tras la consagración del equipo en la Major League Soccer (MLS). El encuentro está previsto para las 16 hora local (18 en la Argentina) en la Sala Este, uno de los salones principales del edificio presidencial.
La gran incógnita gira en torno a la presencia de Lionel Messi. Según informaron periodistas del pool de prensa presidencial, la Casa Blanca confirmó que el capitán de la Selección Argentina formará parte de la delegación que viajará a Washington. En redes sociales incluso circularon videos del rosarino abordando el avión junto al resto del plantel del Inter Miami rumbo a la capital estadounidense.
La invitación al equipo de Florida se da luego de que Inter Miami conquistara la MLS tras vencer a Vancouver Whitecaps en la final disputada el 6 de diciembre pasado, con una destacada actuación del astro argentino. Es habitual que la Casa Blanca reciba a equipos estadounidenses luego de lograr títulos importantes. De hecho, el mes pasado la selección masculina de hockey sobre hielo, campeona en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán, también fue homenajeada por Trump.
La visita del conjunto de Miami se produce además en la previa del partido que disputará el sábado frente a DC United en el M&T Bank Stadium de Baltimore, ubicado a poco más de una hora de Washington.
El antecedente entre Lionel Messi y la Casa Blanca
En caso de concretarse, será el primer encuentro cara a cara entre Messi y Trump. El mandatario estadounidense ha mostrado en reiteradas oportunidades su admiración por Cristiano Ronaldo, histórico rival deportivo del argentino.
Messi, por su parte, suele mostrarse distante de eventos con tinte político. De hecho, en enero de 2025 no asistió a la ceremonia en la que el entonces presidente Joe Biden le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima condecoración civil de Estados Unidos. La distinción fue entregada en reconocimiento a su carrera deportiva y a su trabajo solidario a través de la Fundación Leo Messi y su rol como embajador de Buena Voluntad de Unicef.
En los últimos meses, Trump también ha estrechado vínculos con el mundo del fútbol en la antesala del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El mandatario mantuvo varios encuentros con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a quien considera un aliado. En ese contexto, la visita del Inter Miami y la posible presencia de Messi en la Casa Blanca suman un nuevo capítulo a la relación entre el fútbol internacional y la política estadounidense.
