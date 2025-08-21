Noche violenta en Avellaneda: hay más de 350 hinchas de la Universidad de Chile detenidos

Según trascendió, la Policía buscará articular con Migraciones y la Conmebol para determinar qué sanciones se aplicarán, tanto en el plano deportivo como en lo personal. Mientras tanto, las imágenes de los desmanes recorrieron los medios de ambos países y generaron un fuerte repudio social.

Lo que debía ser una fiesta internacional de fútbol terminó en un escenario de violencia que puso en riesgo la integridad de miles de personas. Los 350 detenidos permanecerán bajo custodia hasta que finalice el proceso de identificación, y se espera que las medidas posteriores incluyan prohibiciones para asistir a futuros partidos en territorio argentino.