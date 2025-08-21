Graves destrozos en el estadio de Independiente tras los incidentes con los hinchas de la U de Chile

independiente u de chile libertadores de america 22

El contraste entre lo que sucedía dentro y fuera del campo de juego es elocuente. Mientras los futbolistas intentaban continuar con el partido, las tribunas eran escenario de un verdadero campo de batalla. Incluso se escucharon advertencias por altoparlantes ordenando el retiro de la hinchada visitante, aunque la calma nunca llegó.

El operativo quedó en el ojo de la tormenta por la falta de reacción temprana para controlar los disturbios. La noche que debía recordarse por el duelo entre dos históricos terminó marcada por la violencia irracional y los graves daños que hoy exhibe el estadio de Avellaneda.

