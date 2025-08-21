Graves destrozos en el estadio de Independiente tras los incidentes con los hinchas de la U de Chile
El partido entre el Rojo y el conjunto trasandino quedó opacado por una violenta noche en Avellaneda: heridos, detenidos y serios daños en el Libertadores de América.
Lo que debía ser una jornada de fútbol terminó en una pesadilla en Avellaneda. El partido entre Independiente y la Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana 2025, que se disputaba en el estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini, se interrumpió por los violentos incidentes protagonizados por la parcialidad visitante en la tribuna Pavoni Alta.
El encuentro iba 1-1, aunque en el resultado global ganaban los chilenos, cuando los hechos comenzaron a desbordarse, dejando tras de sí un panorama de caos y destrucción que hoy genera enorme preocupación. Desde el sector donde se encontraban los simpatizantes chilenos empezaron a caer proyectiles hacia la gente local: piedras, objetos contundentes y hasta butacas fueron arrojados.
La violencia escaló rápidamente, generando corridas y escenas de desesperación. El saldo, según informaron fuentes oficiales, fue de dos personas gravemente heridas y al menos once lesionados leves. A esto se sumó un operativo policial que derivó en la detención de unos 350 hinchas de la “U”, trasladados a dependencias en la zona de Puerto Madero.
Noche sangrienta en Independiente: así quedó el Libertadores de América
Pero más allá de los heridos y detenidos, el impacto más visible quedó dentro del propio estadio. El Libertadores de América sufrió un importante deterioro: baños destruidos, sectores incendiados, butacas arrancadas y accesos dañados.
Las imágenes que comenzaron a circular tras el encuentro mostraron un recinto devastado, que deberá afrontar costosas reparaciones para volver a estar en condiciones. Desde la dirigencia de Independiente expresaron su repudio y se espera que la Conmebol evalúe posibles sanciones.
El contraste entre lo que sucedía dentro y fuera del campo de juego es elocuente. Mientras los futbolistas intentaban continuar con el partido, las tribunas eran escenario de un verdadero campo de batalla. Incluso se escucharon advertencias por altoparlantes ordenando el retiro de la hinchada visitante, aunque la calma nunca llegó.
El operativo quedó en el ojo de la tormenta por la falta de reacción temprana para controlar los disturbios. La noche que debía recordarse por el duelo entre dos históricos terminó marcada por la violencia irracional y los graves daños que hoy exhibe el estadio de Avellaneda.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario