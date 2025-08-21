Se esperan sanciones ejemplares: qué podría pasar con Independiente y la U de Chile
La Conmebol analiza medidas históricas contra ambos clubes luego de la violenta batalla campal en Avellaneda que obligó a cancelar el partido.
El escándalo que envolvió a Independiente y a la Universidad de Chile en el duelo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 que se disputó este miércoles en Avellaneda dejó consecuencias que van mucho más allá del fútbol.
La violencia desatada en las tribunas del estadio Libertadores de América, que incluyó enfrentamientos cuerpo a cuerpo, proyectiles arrojados desde la parte alta y escenas de brutalidad inusitada, provocó la suspensión definitiva del encuentro y abrió un expediente disciplinario que promete sanciones ejemplares.
Las imágenes que recorrieron el continente fueron elocuentes: simpatizantes chilenos lanzando butacas, inodoros, bengalas y hasta materia fecal hacia los hinchas locales; del otro lado, la barra de Independiente reaccionando con una ferocidad que dejó a varios visitantes ensangrentados, despojados de sus pertenencias e incluso desnudos en medio de la tribuna.
El saldo fue un espectáculo de barbarie que puso en jaque la seguridad del evento y generó repudio generalizado. La Conmebol, en un comunicado oficial, confirmó que el partido no fue suspendido sino cancelado, lo que implica que no se reanudará bajo ninguna circunstancia.
¿Qué sanciones podrían recibir Independiente y la U de Chile?
Según el reglamento disciplinario, las sanciones posibles abarcan desde multas económicas millonarias hasta la descalificación de ambos clubes de la competencia actual y futuras ediciones. También se barajan sanciones intermedias como la obligación de jugar a puertas cerradas, el cierre de estadios o la pérdida de puntos.
La magnitud de los incidentes hace pensar en un fallo severo. Distintas versiones apuntan a que tanto Independiente como la U podrían quedar eliminados de la Sudamericana de manera directa, algo que aún no se hizo oficial pero que gana fuerza con el correr de las horas.
El Reglamento Disciplinario de la Conmebol indica en su artículo 18:
a) Advertencia.
b) Reprensión, amonestación o apercibimiento.
c) Multa económica, que nunca será inferior a CIEN DÓLARES AMERICANOS (USD 100) ni superior a CUATROCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 400.000).
d) Anulación del resultado de un partido.
e) Repetición de un partido.
f) Deducción de puntos.
g) Determinación del resultado de un partido.
h) Obligación de jugar un partido a puerta cerrada.
i) Cierre total o parcial del estadio.
j) Prohibición de jugar un partido en un estadio determinado.
k) Obligación de jugar un partido en un tercer país.
l) Descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones.
m) Retirada de un título o premio.
n) Retirada de licencia.
o) Prohibición de venta y/o compra de boletos.
El caos en Avellaneda no solo manchó una serie internacional, sino que también podría sentar un precedente histórico en la lucha contra la violencia en el fútbol sudamericano. La expectativa ahora está puesta en la decisión que tome el Tribunal de Disciplina de la Conmebol, que deberá definir sanciones a la altura de la gravedad de lo ocurrido.
