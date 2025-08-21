Se esperan sanciones ejemplares: qué podría pasar con Independiente y la U de Chile

La magnitud de los incidentes hace pensar en un fallo severo. Distintas versiones apuntan a que tanto Independiente como la U podrían quedar eliminados de la Sudamericana de manera directa, algo que aún no se hizo oficial pero que gana fuerza con el correr de las horas.

independiente u de chile libertadores de america

El Reglamento Disciplinario de la Conmebol indica en su artículo 18:

a) Advertencia.

b) Reprensión, amonestación o apercibimiento.

c) Multa económica, que nunca será inferior a CIEN DÓLARES AMERICANOS (USD 100) ni superior a CUATROCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 400.000).

d) Anulación del resultado de un partido.

e) Repetición de un partido.

f) Deducción de puntos.

g) Determinación del resultado de un partido.

h) Obligación de jugar un partido a puerta cerrada.

i) Cierre total o parcial del estadio.

j) Prohibición de jugar un partido en un estadio determinado.

k) Obligación de jugar un partido en un tercer país.

l) Descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones.

m) Retirada de un título o premio.

n) Retirada de licencia.

o) Prohibición de venta y/o compra de boletos.

El caos en Avellaneda no solo manchó una serie internacional, sino que también podría sentar un precedente histórico en la lucha contra la violencia en el fútbol sudamericano. La expectativa ahora está puesta en la decisión que tome el Tribunal de Disciplina de la Conmebol, que deberá definir sanciones a la altura de la gravedad de lo ocurrido.