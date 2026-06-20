Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

La "Tricolor "comenzó su camino con un convincente triunfo por 3 a 1 sobre Uzbekistán, mientras que los "Leopardos" sorprendieron al rescatar un valioso empate 1 a 1 frente a Portugal. Con el grupo todavía abierto, el duelo en Guadalajara asoma como uno de los más importantes de la zona, ya que el ganador se asegura su participación en los dieciseisavos de final.