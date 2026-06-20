Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El seleccionado sudamericano tiene un solo objetivo: obtener una victoria que lo deposite en la siguiente etapa. Descubrí todos los detalles en la nota.
Colombia y la República Democrática del Congo, que viene de dar la sorpresa en el debut ante Portugal, juegan este miércoles, desde las 23 (hora de Argentina), en el Guadalajara, por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por TyC Sports y Disney+ Premium. Tras un estreno positivo para ambos, el seleccionado cafetero irá en busca de un triunfo que lo deposite en la siguiente etapa de la Copa del Mundo.
La "Tricolor "comenzó su camino con un convincente triunfo por 3 a 1 sobre Uzbekistán, mientras que los "Leopardos" sorprendieron al rescatar un valioso empate 1 a 1 frente a Portugal. Con el grupo todavía abierto, el duelo en Guadalajara asoma como uno de los más importantes de la zona, ya que el ganador se asegura su participación en los dieciseisavos de final.
La historia mundialista favorece ampliamente al seleccionado colombiano. Desde su debut en Chile 1962 disputó varias ediciones y alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014, su mejor actuación histórica. La República Democrática del Congo, en cambio, solo dijo presente en Alemania 1974, cuando competía bajo el nombre de Zaire. Más de cinco décadas después regresó a la máxima cita del fútbol con el objetivo de escribir un nuevo capítulo en su historia.
Formaciones de Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026
Colombia: Ospina; Vargas, Davinson Sánchez, Lucumí Mojica; Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.
RD Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Sadiki, Moutoussamy; Yoane Wissa, Kayembe, Elia (o Diangana); Bakambu. DT: Sébastien Desabre.
Horario y televisación
- Hora: 23:00
- TV: TyC Sports y Disney+ Premium
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Guadalajara
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