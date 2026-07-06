Ronaldo fue muy crítico con Ancelotti tras la eliminación de Brasil: "Demasiados errores"
El histórico goleador brasileño analizó la caída de la Verdeamarela frente a Noruega y responsabilizó al entrenador italiano por varias decisiones tomadas durante el Mundial 2026.
La temprana eliminación de Brasil en el Mundial 2026 sigue generando repercusiones entre las grandes figuras del fútbol brasileño. Esta vez fue Ronaldo Nazário quien realizó un profundo análisis de la derrota por 2-1 frente a Noruega y apuntó directamente contra Carlo Ancelotti. El campeón del mundo en 1994 y 2002 consideró que el entrenador italiano tuvo una gran responsabilidad en el fracaso de la Verdeamarela y cuestionó varias de las decisiones que tomó a lo largo del certamen.
La Canarinha llegó a la Copa del Mundo como uno de los candidatos a pelear por el título, pero nunca logró mostrar el nivel esperado. Si bien superó la fase de grupos con siete puntos y luego avanzó tras derrotar con dificultades a Japón por 2-1 en los dieciseisavos de final, el equipo mostró varias falencias que terminaron quedando expuestas frente a Noruega.
El conjunto europeo, liderado por Erling Haaland, aprovechó sus oportunidades y eliminó a la Canarinha, prolongando la sequía mundialista que ya alcanza los 24 años sin levantar el trofeo. Tras el encuentro, el mítico atacante aseguró que el origen de la eliminación estuvo en las decisiones tomadas desde el banco de suplentes.
“Tengo que ser honesto, creo que esta eliminación comienza con las decisiones desde el banquillo”, afirmó. Luego profundizó sus críticas hacia el entrenador italiano con una frase contundente: “Carlo Ancelotti es uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol, pero esta noche cometió demasiados errores. Todavía no entiendo por qué João Pedro no formó parte de esta plantilla. Ha tenido una temporada excepcional, está en forma, y Brasil necesitaba un delantero que pudiera ofrecer algo diferente”.
Ronaldo pidió por Endrick y le recriminó su responsabilidad a Vinicius Jr.
El Fenómeno también mostró su desconcierto por la escasa participación de Endrick durante el torneo. El delantero juvenil fue uno de los nombres más pedidos por los hinchas brasileños y, para Ronaldo, merecía haber tenido mucho más protagonismo. “Luego miras a Endrick. Cada vez que entraba en este torneo, aportaba energía, agresividad e imprevisibilidad. Sin embargo, pasó la mayor parte de la Copa del Mundo sentado en el banquillo. No entiendo eso”, sostuvo el exatacante, dejando en evidencia su desacuerdo con el manejo del plantel realizado por Ancelotti.
Las críticas no quedaron limitadas al entrenador.También evaluó el rendimiento de Vinicius Júnior, una de las principales figuras del seleccionado brasileño, y consideró que estuvo lejos de su mejor versión. “Vinícius Júnior también tiene que asumir su responsabilidad. Todos sabemos lo talentoso que es, pero esta no ha sido una buena Copa del Mundo para él. Nunca pareció el jugador que hemos visto dominar en el fútbol de clubes. Cuando Brasil necesitaba a sus estrellas más grandes, nunca se impuso realmente en el torneo”, expresó.
Por último, el exgoleador reconoció los méritos del rival y señaló que Noruega fue un justo ganador del encuentro. “Noruega mereció su victoria, seamos claros al respecto. Estuvieron organizados, disciplinados y Haaland castigó cada error. Pero Brasil ayudó a Noruega al tomar decisiones pobres antes de que el partido siquiera comenzara. A este nivel, uno o dos errores pueden acabar con tu Copa del Mundo. Esta noche hubo demasiados”, concluyó Ronaldo.
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