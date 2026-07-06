Ronaldo fue muy crítico con Ancelotti tras la eliminación de Brasil: "Demasiados errores"

Las críticas no quedaron limitadas al entrenador.También evaluó el rendimiento de Vinicius Júnior, una de las principales figuras del seleccionado brasileño, y consideró que estuvo lejos de su mejor versión. “Vinícius Júnior también tiene que asumir su responsabilidad. Todos sabemos lo talentoso que es, pero esta no ha sido una buena Copa del Mundo para él. Nunca pareció el jugador que hemos visto dominar en el fútbol de clubes. Cuando Brasil necesitaba a sus estrellas más grandes, nunca se impuso realmente en el torneo”, expresó.

Por último, el exgoleador reconoció los méritos del rival y señaló que Noruega fue un justo ganador del encuentro. “Noruega mereció su victoria, seamos claros al respecto. Estuvieron organizados, disciplinados y Haaland castigó cada error. Pero Brasil ayudó a Noruega al tomar decisiones pobres antes de que el partido siquiera comenzara. A este nivel, uno o dos errores pueden acabar con tu Copa del Mundo. Esta noche hubo demasiados”, concluyó Ronaldo.