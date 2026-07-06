Bronca con el plantel y el DT: Romário fue contundente tras la eliminación de Brasil
El histórico goleador de la Canarinha no ocultó su decepción después de la derrota frente a Noruega y sostuvo que la responsabilidad por la eliminación en el Mundial 2026 debe ser compartida.
La sorpresiva eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 continúa generando repercusiones en el país. Luego de la derrota por 2-1 frente a Noruega, una de las voces más fuertes fue la de Romário, ídolo de la Verdeamarela y campeón del mundo en Estados Unidos 1994. El exdelantero no ocultó su frustración por la actuación del equipo y distribuyó responsabilidades entre los jugadores y el entrenador Carlo Ancelotti, quien sufrió un duro golpe en su primera experiencia mundialista al frente del seleccionado brasileño.
El exfutbolista siguió el encuentro desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario donde Erling Haaland marcó los dos goles. Al abandonar el estadio, fue abordado por los periodistas, quienes le preguntaron directamente quién consideraba que era el principal responsable del fracaso. El ídolo carioca respondió sin dudar y evitó señalar a un único culpable.
"La culpa es de todos. De los que estuvieron dentro del campo y del entrenador también", afirmó, dejando en claro que, a su entender, tanto el rendimiento de los futbolistas como las decisiones del cuerpo técnico influyeron en el resultado.
El campeón del mundo también expresó el fuerte impacto emocional que le provocó la derrota. "Como brasileño estoy muy decepcionado. Lo que pasó, creo que fue una cosa impresionante. El Brasil que jugó hoy no es el que nosotros conocemos y el que nosotros queremos", manifestó con evidente desilusión. Sus declaraciones reflejaron el sentimiento de buena parte del ambiente futbolístico brasileño, que esperaba ver a la Canarinha peleando por el título y terminó presenciando una temprana despedida en el torneo.
La eliminación adquiere una dimensión aún mayor si se tiene en cuenta la historia reciente de Brasil en los Mundiales. Desde la obtención del pentacampeonato en Corea-Japón 2002, la selección nunca volvió a levantar el trofeo y apenas logró alcanzar una semifinal. En Alemania 2006 fue eliminada por Francia en cuartos de final, mientras que cuatro años después, en Sudáfrica, Países Bajos también la dejó fuera en la misma instancia.
En Brasil 2014 sufrió una de las derrotas más dolorosas de su historia con el recordado 7-1 frente a Alemania en semifinales, un resultado que quedó grabado para siempre en la memoria del fútbol mundial. La tendencia negativa continuó en las siguientes ediciones de la Copa del Mundo. En Rusia 2018, Bélgica volvió a frenar el camino brasileño en los cuartos de final y, cuatro años más tarde, Croacia repitió la historia en Qatar 2022 al eliminar al equipo en la definición por penales.
Ahora, la derrota frente a Noruega significó un retroceso aún mayor, ya que Brasil quedó eliminado en los octavos de final, algo que no ocurría desde Italia 1990, cuando Argentina lo dejó fuera con el recordado gol de Claudio Caniggia. Mientras Carlo Ancelotti comienza a recibir las primeras críticas desde que asumió el cargo y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) analiza el futuro del proyecto, las palabras de Romário sintetizan el clima que reina en el país.
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