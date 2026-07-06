Bronca con el plantel y el DT: Romário fue contundente tras la eliminación de Brasil

La eliminación adquiere una dimensión aún mayor si se tiene en cuenta la historia reciente de Brasil en los Mundiales. Desde la obtención del pentacampeonato en Corea-Japón 2002, la selección nunca volvió a levantar el trofeo y apenas logró alcanzar una semifinal. En Alemania 2006 fue eliminada por Francia en cuartos de final, mientras que cuatro años después, en Sudáfrica, Países Bajos también la dejó fuera en la misma instancia.

Brasil y Noruega, sin goles en el primer tiempo.

En Brasil 2014 sufrió una de las derrotas más dolorosas de su historia con el recordado 7-1 frente a Alemania en semifinales, un resultado que quedó grabado para siempre en la memoria del fútbol mundial. La tendencia negativa continuó en las siguientes ediciones de la Copa del Mundo. En Rusia 2018, Bélgica volvió a frenar el camino brasileño en los cuartos de final y, cuatro años más tarde, Croacia repitió la historia en Qatar 2022 al eliminar al equipo en la definición por penales.

Ahora, la derrota frente a Noruega significó un retroceso aún mayor, ya que Brasil quedó eliminado en los octavos de final, algo que no ocurría desde Italia 1990, cuando Argentina lo dejó fuera con el recordado gol de Claudio Caniggia. Mientras Carlo Ancelotti comienza a recibir las primeras críticas desde que asumió el cargo y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) analiza el futuro del proyecto, las palabras de Romário sintetizan el clima que reina en el país.