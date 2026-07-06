El embajador de Noruega celebró la eliminación de Brasil con un clásico meme argentino
Halvor Sætre sorprendió en las redes sociales al compartir el famoso video de Guillermo Francella, un guiño que se volvió viral tras la histórica clasificación vikinga.
La histórica victoria de Noruega sobre Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 no solo provocó festejos en el país europeo. También dio lugar a un inesperado episodio en Argentina, donde el embajador noruego, Halvor Sætre, apeló a uno de los memes más populares de la cultura argentina para celebrar el triunfo de su selección y conquistó a miles de usuarios en las redes sociales.
A través de los perfiles oficiales de la Embajada de Noruega, el diplomático compartió el célebre video protagonizado por Guillermo Francella en el que pronuncia la ya clásica frase “¡Hermosa mañana, verdad!”. La publicación apareció pocas horas después del resonante 2-1 conseguido frente a Brasil, resultado que significó una de las mayores sorpresas de la Copa del Mundo y que permitió a los escandinavos avanzar por primera vez en su historia a los cuartos de final.
La elección del video no fue casual. Desde hace varios años, la escena protagonizada por Francella se convirtió en uno de los memes más utilizados por los argentinos para ironizar después de un triunfo deportivo, responder con humor a una derrota ajena o simplemente celebrar alguna noticia favorable. El embajador aprovechó ese fenómeno cultural para sumarse al clima festivo que generó la clasificación vikinga y demostrar, una vez más, su conocimiento de las costumbres y el humor local.
El gesto fue recibido con entusiasmo por los usuarios argentinos, que rápidamente viralizaron la publicación y destacaron la creatividad del diplomático. Muchos comentarios resaltaron la naturalidad con la que utilizó una referencia tan popular entre los hinchas argentinos, mientras otros celebraron que un representante extranjero recurriera a uno de los memes más emblemáticos del país para acompañar un momento histórico para su selección.
La clasificación tuvo como gran protagonista a Erling Haaland, autor de los dos goles que sellaron la eliminación de Brasil en el estadio de Nueva Jersey. El delantero volvió a demostrar su enorme presente futbolístico y fue determinante para que el conjunto dirigido por Ståle Solbakken dejara en el camino a uno de los máximos favoritos al título. El descuento convertido por Neymar mediante un penal en tiempo de descuento solo sirvió para decorar el marcador, ya que el conjunto sudamericano nunca logró revertir la desventaja.
El triunfo sobre la Verdeamarela representó uno de los mayores hitos en la historia del fútbol noruego. Nunca antes el seleccionado europeo había alcanzado los cuartos de final de una Copa del Mundo, por lo que el resultado fue celebrado con enorme entusiasmo tanto dentro como fuera del país. En ese contexto, la publicación de Halvor Sætre terminó convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados de la jornada.
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