El embajador de Noruega celebró la eliminación de Brasil con un clásico meme argentino

La clasificación tuvo como gran protagonista a Erling Haaland, autor de los dos goles que sellaron la eliminación de Brasil en el estadio de Nueva Jersey. El delantero volvió a demostrar su enorme presente futbolístico y fue determinante para que el conjunto dirigido por Ståle Solbakken dejara en el camino a uno de los máximos favoritos al título. El descuento convertido por Neymar mediante un penal en tiempo de descuento solo sirvió para decorar el marcador, ya que el conjunto sudamericano nunca logró revertir la desventaja.