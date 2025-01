Novak Djokovic abandonó ante Alexander Zverev y se quedó afuera de la final del Abierto de Australia

De esta manera, The Djoker perdió por segunda vez en las 12 semifinales disputadas en el Abierto de Australia. Tras el encuentro, el exnúmero líder del ranking mundial contó que en caso de haber ganado ese primer set, que terminó con un error no forzado insólito de parte suya, “podría haber intentado continuar en pista”. Y agregó en ese sentido: “No creo que tuviese combustible en el tanque para aguantar tres o cuatro horas más de juego. Dos años atrás podría haber manejado esa situación, pero esta vez no fue el caso”.

Novak Djokovic El serbio llegó con molestias físicas a la semifinal y decidió abandonar el partido.

Al ser consultado acerca de cómo se sintió durante los 90 minutos que estuvo en cancha, comentó: “Creo que jugué muy bien. Si físicamente hubiera podido batallar, habría sido un partido más accesible para mi, aunque Sasha es un rival difícil. Semifinal es un buen resultado, aunque para mi estándar no me deja satisfecho. Sasha se merece una final y estaré hinchando por él".

El problema físico que afecta a Djokovic es un desgarro muscular en el muslo izquierdo, una lesión que arrastra desde su enfrentamiento con Alcaraz en cuartos de final. Aunque el serbio intentó gestionar el dolor con tratamientos médicos y fisioterapia, reconoció que durante la semifinal la molestia se hizo insoportable. "Hacia el final del primer set, empecé a sentir más y más dolor. Era demasiado para manejarlo en ese momento", explicó el propio jugador tras su retirada.

Con la mirada puesta en Roland Garros, Djokovic deberá decidir su calendario y evaluar cómo evoluciona su lesión en las próximas semanas. Mientras tanto, el mundo del tenis espera su pronta recuperación, con la expectativa de verlo nuevamente en su mejor nivel.