Novak Djokovic venció a Alexander Zverev y estableció un nuevo récord en Beijing

Ahora, Djokovic buscará un lugar en la final frente a Daniil Medvedev, quien eliminó al argentino Francisco Cerúndolo en los cuartos de final. El duelo ante el ruso será una nueva prueba para el serbio, que continúa en carrera por el título y mantiene su impresionante racha en Beijing.

Francisco Cerúndolo quedó eliminado del ATP 500 de Beijing tras perder ante Daniil Medvedev

Francisco Cerúndolo quedó eliminado este domingo del ATP 500 de Beijing tras perder ante el ruso Daniil Medvedev por 6-4 y 6-2 en los cuartos de final. El argentino no pudo sostener el nivel que había mostrado en las rondas anteriores y se despidió del torneo después de una hora y 35 minutos de partido.

Cerúndolo tuvo un comienzo parejo, pero Medvedev consiguió marcar diferencias a partir de la solidez de su juego desde el fondo de la cancha y aprovechó las oportunidades que tuvo para quebrar el saque del argentino. El ruso se llevó el primer set por 6-4 y tomó el control del encuentro.

En el segundo parcial, Medvedev volvió a imponer condiciones y logró dos quiebres que le permitieron sacar una ventaja definitiva. Cerúndolo intentó reaccionar, pero no encontró respuestas ante la consistencia del exnúmero uno del mundo, que cerró el partido por 6-2.

De esta manera, el argentino quedó afuera en los cuartos de final de un torneo en el que había conseguido avanzar con buenas actuaciones y se despidió entre los ocho mejores del certamen.

El cruce entre Djokovic y Medvedev será uno de los grandes atractivos de las semifinales, mientras que Cerúndolo deberá enfocarse ahora en sus próximos compromisos del circuito después de una nueva participación destacada en un torneo ATP 500.