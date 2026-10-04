Novak Djokovic venció a Alexander Zverev y estableció un nuevo récord en Beijing
El serbio remontó ante el alemán, llegó a 32 triunfos consecutivos en el torneo y avanzó a las semifinales del ATP 500.
Novak Djokovic venció a Alexander Zverev por 4-6, 6-4 y 6-4, avanzó a las semifinales del ATP 500 de Beijing y completó una impresionante remontada en un partido que duró dos horas y 35 minutos. A los 39 años, el serbio alcanzó las 32 victorias consecutivas en el certamen y estableció un nuevo récord en la era Open al superar las 31 que Rafael Nadal había conseguido en Roland Garros.
Djokovic comenzó en desventaja después de ceder el primer set ante su par alemán, pero reaccionó a tiempo y se quedó con las dos mangas siguientes gracias a quiebres decisivos en el tramo final de cada parcial. Zverev mostró solidez con su servicio y terminó el partido con 19 aces, aunque el serbio fue más efectivo en los momentos determinantes.
El ex número uno del mundo ganó el 82% de los puntos disputados con su primer saque y sostuvo sus turnos de servicio cuando más lo necesitó, una de las claves que le permitieron completar la remontada frente a uno de los principales candidatos al título.
Con esta victoria, dejó atrás la marca histórica que Nadal había establecido en Roland Garros, donde consiguió 31 triunfos consecutivos desde su debut en el torneo hasta sufrir su primera derrota.
Después del encuentro, el serbio de 39 años manifestó: "Por estos momentos es por lo que sigo jugando al tenis", y volvió a dejar en claro que todavía puede plantarse de igual a igual ante los mejores del circuito.
Ahora, Djokovic buscará un lugar en la final frente a Daniil Medvedev, quien eliminó al argentino Francisco Cerúndolo en los cuartos de final. El duelo ante el ruso será una nueva prueba para el serbio, que continúa en carrera por el título y mantiene su impresionante racha en Beijing.
Francisco Cerúndolo quedó eliminado del ATP 500 de Beijing tras perder ante Daniil Medvedev
Francisco Cerúndolo quedó eliminado este domingo del ATP 500 de Beijing tras perder ante el ruso Daniil Medvedev por 6-4 y 6-2 en los cuartos de final. El argentino no pudo sostener el nivel que había mostrado en las rondas anteriores y se despidió del torneo después de una hora y 35 minutos de partido.
Cerúndolo tuvo un comienzo parejo, pero Medvedev consiguió marcar diferencias a partir de la solidez de su juego desde el fondo de la cancha y aprovechó las oportunidades que tuvo para quebrar el saque del argentino. El ruso se llevó el primer set por 6-4 y tomó el control del encuentro.
En el segundo parcial, Medvedev volvió a imponer condiciones y logró dos quiebres que le permitieron sacar una ventaja definitiva. Cerúndolo intentó reaccionar, pero no encontró respuestas ante la consistencia del exnúmero uno del mundo, que cerró el partido por 6-2.
De esta manera, el argentino quedó afuera en los cuartos de final de un torneo en el que había conseguido avanzar con buenas actuaciones y se despidió entre los ocho mejores del certamen.
El cruce entre Djokovic y Medvedev será uno de los grandes atractivos de las semifinales, mientras que Cerúndolo deberá enfocarse ahora en sus próximos compromisos del circuito después de una nueva participación destacada en un torneo ATP 500.
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