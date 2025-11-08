Novak Djokovic venció a Lorenzo Musetti en el ATP 250 de Atenas y sumó su título número 101

Por otro lado, esta derrota fue un golpe muy duro para el italiano, ya que no solo quedó a nada de sumar un campeonato, sino que también necesitaba este triunfo para correr al canadiense Félix Auger-Aliassime para obtener su lugar en el ATP Finals, el torneo que enfrenta a los mejores ocho jugadores de la temporada.

La única posibilidad que le queda a Musetti de tener una plaza en esta competencia es que Novak Djokovic decida bajarse y ceder su lugar. Aunque parezca imposible, la chance existe, ya que el serbio hizo un gran desgaste físico para vencerlo en Atenas a sus 38 años.

