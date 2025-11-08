Novak Djokovic venció a Lorenzo Musetti en el ATP 250 de Atenas y sumó su título número 101
El serbio derrotó al tenista italiano por 4-6, 6-3 y 7-5 luego de 2 horas y 58 minutos de juego y continúa levantando trofeos.
Este sábado, Novak Djokovic sumó su título número 101 al vencer a Lorenzo Musetti en la final del ATP 250 de Atenas. El serbio se impuso por 4-6, 6-3 y 7-5 tras 2 horas y 58 minutos de juego.
Después de un arranque complicado, Nole logró recuperarse en su juego y levantó el nivel para imponerse en el segundo set. A medida que el tiempo transcurría, el rendimiento del serbio indicaba que no iba a tener complicaciones para quedarse con este título.
Sin embargo, Musetti no se rindió, dio pelea y logró quebrar para igualar en cinco juegos por lado. Sin embargo, Novak consiguió quedarse con el servicio de su oponente tras un game bastante extenso, para finalmente cerrar el encuentro con un sólido juego de saque.
De esta manera, Djokovic sumó un nuevo triunfo a su historial. Cabe recordar que este fue el segundo título de la temporada y se suma al torneo que ganó en Ginebra.
"Ha sido una batalla increíble... Tres horas de partido físicamente agotador", dijo Djokovic tras consagrarse campeó. Y, agregó: "Podría haber ganado cualquiera de los dos, enhorabuena Lorenzo por una actuación increíble. Me siento muy orgulloso de mí mismo por haber superado este partido".
Por otro lado, esta derrota fue un golpe muy duro para el italiano, ya que no solo quedó a nada de sumar un campeonato, sino que también necesitaba este triunfo para correr al canadiense Félix Auger-Aliassime para obtener su lugar en el ATP Finals, el torneo que enfrenta a los mejores ocho jugadores de la temporada.
La única posibilidad que le queda a Musetti de tener una plaza en esta competencia es que Novak Djokovic decida bajarse y ceder su lugar. Aunque parezca imposible, la chance existe, ya que el serbio hizo un gran desgaste físico para vencerlo en Atenas a sus 38 años.
