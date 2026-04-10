Nueva baja en Inter: Lautaro Martínez volvió a lesionarse y estará ausente varios partidos
El delantero argentino sufrió una recaída en su problema muscular justo después de haber regresado con goles, lo que representa un contratiempo para el líder de la Serie A.
El presente de Lautaro Martínez volvió a encender señales de alerta en Inter de Milán. Cuando parecía haber dejado atrás una molestia que lo marginó durante varias semanas, el delantero argentino sufrió una nueva complicación física que lo obligará a frenar nuevamente su actividad. La noticia genera preocupación no solo por la importancia del jugador dentro del equipo, sino también por el contexto en el que se produce.
El atacante venía de protagonizar un regreso ideal, en el que se destacó con un doblete frente a Roma, en un partido donde mostró su habitual eficacia y parecía haber recuperado su mejor nivel competitivo. Sin embargo, esa vuelta soñada tuvo un giro inesperado. El "Toro" se resintió de la lesión en el sóleo de la pierna izquierda, la misma que lo había obligado a detenerse previamente, y quedará fuera de los próximos compromisos del equipo italiano.
En principio, se perderá al menos dos encuentros del campeonato local, frente a Como y Cagliari. No obstante, esta recaída vuelve a poner en pausa su continuidad. En una temporada donde el Neroazzurro lidera el campeonato con una ventaja de siete puntos sobre el Milan, la ausencia de su goleador puede representar un desafío importante en la recta final. Más si tenemos en cuenta que falta muy poco para el inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
Cuándo arrancó el problema físico de Lautaro Martínez: ¿llega bien al Mundial 2026?
El problema físico del delantero tiene su origen el 18 de febrero, durante un partido de Champions League, cuando debió abandonar el campo a la hora de juego tras sufrir un desgarro. Aquella lesión lo dejó fuera de competencia durante más de un mes y medio, período en el que su equipo también sintió su ausencia en el plano internacional.
De hecho, durante ese lapso, el Inter no logró sostener su rendimiento en la Champions y terminó quedando eliminado tras una serie en la que mostró una versión por debajo de sus expectativas. Esa eliminación marcó un golpe deportivo importante, en el que la falta de su principal referencia ofensiva fue un factor a tener en cuenta.
El regreso del argentino se produjo recién el 5 de abril, cuando volvió a sumar minutos en la Serie A. En ese encuentro ante Roma, no solo volvió a jugar, sino que además fue determinante en el triunfo por 5-2, lo que generó entusiasmo tanto en el cuerpo técnico como en los hinchas.
Los números de Lautaro en Inter son arrasadores: il capocannonieri
Más allá de la lesión, los números de Lautaro siguen siendo contundentes: con 16 goles en lo que va del torneo, se mantiene como el máximo artillero de la Serie A, consolidándose como una pieza clave en la estructura ofensiva del equipo. Ahora, el objetivo será priorizar su recuperación para evitar nuevas recaídas y poder contar con él en plenitud en los compromisos decisivos que se avecinan.
El comunicado de Inter por la nueva lesión del delantero de la Selección Argentina
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