Nueva baja en Inter: Lautaro Martínez volvió a lesionarse y estará ausente varios partidos

lautaro martinez 1

El regreso del argentino se produjo recién el 5 de abril, cuando volvió a sumar minutos en la Serie A. En ese encuentro ante Roma, no solo volvió a jugar, sino que además fue determinante en el triunfo por 5-2, lo que generó entusiasmo tanto en el cuerpo técnico como en los hinchas.

Los números de Lautaro en Inter son arrasadores: il capocannonieri

Más allá de la lesión, los números de Lautaro siguen siendo contundentes: con 16 goles en lo que va del torneo, se mantiene como el máximo artillero de la Serie A, consolidándose como una pieza clave en la estructura ofensiva del equipo. Ahora, el objetivo será priorizar su recuperación para evitar nuevas recaídas y poder contar con él en plenitud en los compromisos decisivos que se avecinan.

El comunicado de Inter por la nueva lesión del delantero de la Selección Argentina

image