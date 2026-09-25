Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central por la Supercopa Internacional: horario, formaciones y TV

Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentan este sábado, desde las 16, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la final de la Supercopa Internacional. El encuentro, que se televisa por DSports y Disney+, definirá al campeón de la cuarta edición del certamen y será arbitrado por Darío Herrera, mientras que Jorge Baliño estará a cargo del VAR.