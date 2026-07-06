Orgullo guaraní: Paraguay volvió a casa entre aplausos y emoción tras su Mundial 2026
La Albirroja fue recibida con un emotivo homenaje en Asunción luego de su eliminación frente a Francia. Hinchas, autoridades y el presidente Santiago Peña agradecieron la campaña del equipo.
La eliminación frente a Francia no impidió que Paraguay regresara al país con el reconocimiento de toda una nación. Luego de caer 1-0 en los octavos de final del Mundial 2026, la delegación albirroja arribó este lunes a Asunción y fue recibida por cientos de hinchas que se acercaron desde la madrugada al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi para agradecerle al plantel una campaña que volvió a ilusionar al fútbol paraguayo después de 16 años de ausencia en una Copa del Mundo.
El vuelo chárter que trasladó al equipo aterrizó poco después de las seis de la mañana en la ciudad de Luque. Allí aguardaban miles de banderas, camisetas y cánticos de los simpatizantes, además de funcionarios del Gobierno y el presidente Santiago Peña, quien decidió estar presente para darle personalmente la bienvenida al plantel. El ambiente estuvo marcado por la emoción y el orgullo, más allá de la tristeza lógica por la eliminación sufrida ante una de las selecciones favoritas al título.
Durante el acto de recepción, el mandatario paraguayo dedicó unas palabras al grupo encabezado por Gustavo Alfaro y resaltó el impacto que tuvo la campaña mundialista en todo el país. "El cuerpo técnico y los jugadores realmente nos han regalado unos días maravillosos. Nos animaron a soñar en grande y creo que ese es el mensaje de este pueblo maravilloso que hoy tiene una palabra potente: gracias, gracias de corazón por hacernos sentir tan orgullosos", expresó frente a los futbolistas.
Más tarde reforzó ese reconocimiento con una publicación en su cuenta de X, donde agradeció al seleccionado por "demostrar la garra guaraní en cada partido" y por defender la bandera nacional "con el alma". "Ese coraje y nunca darse por vencidos ante ningún rival es lo que somos. Hoy venimos a decirles gracias, con el cariño de todo un pueblo que vibró durante el Mundial acompañándolos", escribió.
La despedida de Paraguay en el Mundial llegó tras una ajustada derrota frente a Francia. El conjunto europeo logró imponerse por 1-0 gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé y avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Marruecos. Pese al resultado, el rendimiento de la Albirroja fue ampliamente valorado tanto dentro como fuera del país, ya que consiguió volver a competir en una Copa del Mundo después de más de una década y media y alcanzó los octavos de final dejando una imagen competitiva durante todo el torneo.
Uno de los momentos más esperados de la jornada fue la palabra de Alfaro. El entrenador argentino agradeció el respaldo recibido y pidió que el entusiasmo generado durante el Mundial no se pierda con el paso del tiempo. "Defiendan esto, esta llama que estos chicos encendieron, que volvieron a encender, porque es la llama que históricamente Paraguay tuvo encendida para demostrarle al mundo que está de pie", manifestó ante los hinchas presentes.
Además, dejó abierta la posibilidad de continuar al frente del seleccionado al señalar que todavía quedan importantes objetivos por delante. "Hay un montón de desafíos por delante, hay un montón de cosas que hay que tratar de lograr, de conquistar y de trabajar", afirmó. Luego agregó: "Hoy lo que tenemos es una gran ilusión, que eso después se va a transformar en expectativa, porque la expectativa va a requerir un montón de cosas superiores y mayores, pero eso habrá tiempo para analizarlo más adelante".
Más allá del resultado deportivo, el regreso estuvo marcado por una sensación de reconstrucción. La clasificación al Mundial, el rendimiento mostrado frente a rivales de jerarquía y el respaldo popular recibido en Asunción alimentan la ilusión de un proceso que devolvió al seleccionado a los primeros planos internacionales. Ahora, el futuro de "Lechuga" será una de las decisiones más importantes que deberá tomar la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
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