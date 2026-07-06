Orgullo guaraní: Paraguay volvió a casa entre aplausos y emoción tras su Mundial 2026

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue la palabra de Alfaro. El entrenador argentino agradeció el respaldo recibido y pidió que el entusiasmo generado durante el Mundial no se pierda con el paso del tiempo. "Defiendan esto, esta llama que estos chicos encendieron, que volvieron a encender, porque es la llama que históricamente Paraguay tuvo encendida para demostrarle al mundo que está de pie", manifestó ante los hinchas presentes.

Además, dejó abierta la posibilidad de continuar al frente del seleccionado al señalar que todavía quedan importantes objetivos por delante. "Hay un montón de desafíos por delante, hay un montón de cosas que hay que tratar de lograr, de conquistar y de trabajar", afirmó. Luego agregó: "Hoy lo que tenemos es una gran ilusión, que eso después se va a transformar en expectativa, porque la expectativa va a requerir un montón de cosas superiores y mayores, pero eso habrá tiempo para analizarlo más adelante".

Más allá del resultado deportivo, el regreso estuvo marcado por una sensación de reconstrucción. La clasificación al Mundial, el rendimiento mostrado frente a rivales de jerarquía y el respaldo popular recibido en Asunción alimentan la ilusión de un proceso que devolvió al seleccionado a los primeros planos internacionales. Ahora, el futuro de "Lechuga" será una de las decisiones más importantes que deberá tomar la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).