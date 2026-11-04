Óscar Córdoba fue lapidario con Edinson Cavani: qué hizo mal durante su paso por Boca

Los números de Cavani durante sus tres años en Boca

El delantero uruguayo había llegado como una de las incorporaciones más importantes de 2023. Sin embargo, su despedida estuvo lejos de cumplir con las expectativas que había generado su contratación. Durante su etapa en el Xeneize disputó 81 encuentros, aunque solamente completó 27. Además, convirtió 28 goles y registró tres asistencias.

Cavani también integró el plantel que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2023, pero se marchó sin conquistar títulos. Las lesiones y algunos errores en partidos determinantes terminaron condicionando su relación con los hinchas.