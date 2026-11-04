Óscar Córdoba fue lapidario con Edinson Cavani: qué hizo mal durante su paso por Boca
El histórico arquero colombiano cuestionó la manera en la que el delantero uruguayo interpretó su rol en el Xeneize y lo comparó con el liderazgo de Leandro Paredes.
Óscar Córdoba, uno de los grandes referentes de la historia de Boca, realizó fuertes declaraciones sobre el paso de Edinson Cavani por el club. El exarquero consideró que el delantero uruguayo no terminó de comprender lo que significaba jugar con la camiseta azul y oro y sostuvo que su entrega física no siempre estuvo acompañada por las decisiones futbolísticas que necesitaba el equipo.
El Matador cerró su etapa en el Xeneize en julio de 2026, cuando Rodolfo Arruabarrena le comunicó que no sería tenido en cuenta. De esa manera, terminó un ciclo de tres temporadas que comenzó con grandes expectativas, pero que perdió protagonismo por las lesiones y la falta de continuidad.
La crítica de Óscar Córdoba al rendimiento de Cavani en Boca
En diálogo con ESPN, el exguardameta colombiano explicó cuáles fueron, desde su perspectiva, los principales errores del atacante durante su estadía en el club. "Yo no puedo suponer que mi centrodelantero va a ir a marcar a la punta izquierda en una final de Copa Libertadores. Corría por todos lados, y cuando llegaba al frente llegaba desgastado. Quería mostrar compromiso en un Boca que no llevaba la pelota para una posición como la de él", expresó.
Córdoba apuntó especialmente a los movimientos del uruguayo dentro de la cancha. Consideró que el atacante charrúa realizaba esfuerzos que terminaban alejándolo de la función para la que había sido contratado: ser la principal referencia ofensiva del equipo.
El exarquero, que conquistó seis títulos con Boca entre 1997 y 2001, también utilizó a Leandro Paredes como ejemplo de lo que necesitaba el conjunto de la Ribera. "Boca necesitaba un jugador como Paredes. Lo estaba buscando en Cavani, pero siento que Cavani malinterpretó lo que es jugar en Boca", sentenció.
Los números de Cavani durante sus tres años en Boca
El delantero uruguayo había llegado como una de las incorporaciones más importantes de 2023. Sin embargo, su despedida estuvo lejos de cumplir con las expectativas que había generado su contratación. Durante su etapa en el Xeneize disputó 81 encuentros, aunque solamente completó 27. Además, convirtió 28 goles y registró tres asistencias.
Cavani también integró el plantel que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2023, pero se marchó sin conquistar títulos. Las lesiones y algunos errores en partidos determinantes terminaron condicionando su relación con los hinchas.
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