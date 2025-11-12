Otra vez sopa: la Selección Argentina Sub-17 ya conoce su rival en los 16avos del Mundial de Qatar
El equipo de Diego Placente enfrentará a México en su primera llave eliminatoria tras una brillante fase de grupos en la Copa del Mundo 2025.
La Selección Argentina Sub-17 continúa su sueño mundialista en Qatar 2025 con la mira puesta en el título. Luego de una impecable fase de grupos, el equipo dirigido por Diego Placente finalizó como el mejor de todos los seleccionados y ya tiene rival confirmado para los 16avos de final: México, el peor clasificado entre los terceros.
El conjunto albiceleste fue una de las sensaciones del torneo tras ganar sus tres encuentros de la etapa inicial, incluyendo una goleada histórica por 7-0 ante Fiji que le permitió cerrar con puntaje ideal y una diferencia de goles que lo posicionó en lo más alto del ranking general. Con un plantel joven pero con gran madurez futbolística, Argentina se ilusiona con repetir el protagonismo que tuvo en las últimas ediciones juveniles.
El cruce frente a México se disputará este viernes 14 de noviembre a las 11:45 (hora argentina) en el estadio ASPIRE Academy Pitch 3 de Doha. Será transmitido por TV Pública, DSports y DGO, además de plataformas digitales como Flow y Telecentro Play.
El formato ampliado del certamen, que ahora cuenta con 48 selecciones, permitió ver a varias potencias juveniles cruzarse antes de lo previsto, por lo que la Albiceleste no deberá confiarse. En caso de avanzar, enfrentará en los octavos de final al vencedor del duelo entre Portugal y Bélgica, dos rivales con experiencia y planteles sólidos.
Diego Placente, quien destacó el compromiso y la humildad de sus dirigidos, aseguró que el grupo “sigue enfocado en jugar partido a partido sin mirar más allá”. Además, subrayó la importancia de mantener la identidad ofensiva que caracterizó al equipo en la primera fase.
Argentina llega como una de las grandes favoritas, pero el cuerpo técnico sabe que en los cruces directos los errores se pagan caro. Con figuras emergentes, el seleccionado Sub-17 buscará mantener su paso firme y seguir demostrando por qué es una de las canteras más prometedoras del mundo.
