Otra vez sopa: la Selección Argentina Sub-17 ya conoce su rival en los 16avos del Mundial de Qatar

El conjunto albiceleste fue una de las sensaciones del torneo tras ganar sus tres encuentros de la etapa inicial, incluyendo una goleada histórica por 7-0 ante Fiji que le permitió cerrar con puntaje ideal y una diferencia de goles que lo posicionó en lo más alto del ranking general. Con un plantel joven pero con gran madurez futbolística, Argentina se ilusiona con repetir el protagonismo que tuvo en las últimas ediciones juveniles.