Ozuna sorprendió al elegir entre Boca o River y no dudó: "Les mando un saludo a los hinchas"

La camiseta de River que recibió antes de elegir

Uno de los detalles que hizo todavía más llamativa la respuesta fue que el artista había recibido previamente una camiseta de River. El regalo había sido realizado por Coker, uno de los streamers más famosos del momento, con la intención de acercarlo a la Banda Roja. Sin embargo, el presente no alcanzó para modificar la elección de Ozuna.

Cuando llegó el momento de responder qué equipo argentino prefería, el cantante se inclinó por la institución de la Ribera y dejó en claro que la identificación tenía que ver principalmente con la estética de la camiseta y sus colores. La escena se transformó rápidamente en uno de los momentos más comentados de las redes sociales.

En un contexto distendido, el puertorriqueño respondió sobre una cuestión que suele generar una fuerte rivalidad en Argentina y terminó tomando partido por uno de los dos clubes más populares del país.