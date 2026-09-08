Ozuna sorprendió al elegir entre Boca o River y no dudó: "Les mando un saludo a los hinchas"
El cantante puertorriqueño visitó Un Poco de Ruido y respondió qué club argentino le gusta más. También había visitado al streamer Coker, que le regaló una camiseta.
Ozuna protagonizó un inesperado momento durante su visita al programa Un Poco de Ruido, donde fue consultado por sus preferencias futbolísticas y, en particular, por el equipo argentino que más le gusta. La respuesta del cantante puertorriqueño sorprendió a los presentes porque eligió a Boca, a pesar de que durante la misma visita había recibido un regalo relacionado con River.
La situación se produjo cuando le preguntaron directamente cuál era el club argentino de su preferencia. El artista no dudó demasiado y se inclinó por los colores azul y oro. De esta manera, dejó de lado la posibilidad de identificarse con el Millonario, pese a que el streamer Coker había intentado acercarlo a Núñez mediante un particular obsequio.
Ozuna eligió a Boca entre los grandes de Argentina
El intercambio rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó repercusión entre los hinchas de ambos clubes. Es que la presencia de figuras internacionales vinculadas al fútbol argentino suele despertar especial interés, sobre todo cuando se trata de artistas con una enorme cantidad de seguidores en distintos países.
En este caso, la elección de Ozuna fue clara. Ante la consulta, el cantante explicó brevemente cuál era la razón detrás de su preferencia por Boca: “Me gustan estos colores”.
La camiseta de River que recibió antes de elegir
Uno de los detalles que hizo todavía más llamativa la respuesta fue que el artista había recibido previamente una camiseta de River. El regalo había sido realizado por Coker, uno de los streamers más famosos del momento, con la intención de acercarlo a la Banda Roja. Sin embargo, el presente no alcanzó para modificar la elección de Ozuna.
Cuando llegó el momento de responder qué equipo argentino prefería, el cantante se inclinó por la institución de la Ribera y dejó en claro que la identificación tenía que ver principalmente con la estética de la camiseta y sus colores. La escena se transformó rápidamente en uno de los momentos más comentados de las redes sociales.
En un contexto distendido, el puertorriqueño respondió sobre una cuestión que suele generar una fuerte rivalidad en Argentina y terminó tomando partido por uno de los dos clubes más populares del país.
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