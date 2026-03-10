Pablo Aimar se refirió a la Finalíssima entre Argentina y España en Qatar: qué dijo
El integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina se refirió a la incertidumbre que rodea al partido por el conflicto en Medio Oriente.
La organización de la Finalissima entre la Selección Argentina y la Selección de España atraviesa horas decisivas mientras las autoridades analizan si el partido podrá disputarse en la sede prevista. El encuentro está programado para el 27 de marzo en el Estadio Lusail, en Qatar, pero la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente encendió las alarmas y generó dudas sobre la viabilidad del evento en ese lugar.
En este contexto, Pablo Aimar, integrante del cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni en la Albiceleste, expresó la postura del plantel respecto de la situación. Durante su participación en la presentación de la plataforma LPF Play, el exfutbolista fue consultado por el futuro del partido y dejó en claro cuál es la prioridad del grupo: “No sabemos dónde se jugará todavía, ojalá sea en un lugar seguro. Será lindo jugarla, siempre que se pueda”.
Las declaraciones del histórico mediocampista reflejan el clima de incertidumbre que rodea al evento. Las autoridades de CONMEBOL y UEFA mantienen conversaciones con representantes del gobierno qatarí para decidir si el partido puede sostenerse en el país asiático o si será necesario trasladarlo a otro escenario. La definición se espera en las próximas horas, ya que el calendario internacional obliga a resolver rápidamente la logística de ambos seleccionados.
Ante la posibilidad de un cambio de sede, comenzaron a surgir alternativas en Europa. Uno de los estadios que aparece como principal candidato es el Estádio da Luz, en Lisboa, casa del Benfica. En Portugal ya comenzaron a especular con la posibilidad de albergar el duelo entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa, ya que el estadio cuenta con antecedentes importantes en torneos internacionales.
Otra opción que también figura entre las evaluadas es el Estadio Olímpico de Roma, en Italia. Sin embargo, cualquier alternativa depende de un punto clave: la rescisión del acuerdo firmado con Qatar para organizar el partido en el estadio Lusail. Mientras ese contrato continúe vigente, el país asiático seguirá siendo la sede oficial del encuentro.
Además de la Finalissima, las negociaciones también incluyen los partidos amistosos que ambas selecciones tienen previstos para la misma ventana internacional. España tenía pactado un duelo frente a Selección de Egipto, mientras que Argentina acordó un encuentro ante Selección de Qatar. La intención de los organizadores es que, en caso de trasladarse la Finalissima, esos compromisos también se jueguen en la misma ciudad para simplificar la logística.
Mientras se espera la decisión definitiva, en el cuerpo técnico argentino mantienen el foco en el aspecto deportivo. Con el próximo Copa Mundial de la FIFA 2026 en el horizonte, Aimar reconoció que uno de los grandes desafíos del plantel será sostener el nivel competitivo y la motivación. “Falta todavía”, explicó el ayudante de Scaloni al referirse al camino hacia el Mundial, y agregó: “Hay partidos, hay ligas, hay un montón de cuestiones que van sucediendo minuto a minuto en el fútbol”.
