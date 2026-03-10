Pablo Aimar se refirió a la Finalíssima entre Argentina y España en Qatar: qué dijo

lusail.jpg

Además de la Finalissima, las negociaciones también incluyen los partidos amistosos que ambas selecciones tienen previstos para la misma ventana internacional. España tenía pactado un duelo frente a Selección de Egipto, mientras que Argentina acordó un encuentro ante Selección de Qatar. La intención de los organizadores es que, en caso de trasladarse la Finalissima, esos compromisos también se jueguen en la misma ciudad para simplificar la logística.

Mientras se espera la decisión definitiva, en el cuerpo técnico argentino mantienen el foco en el aspecto deportivo. Con el próximo Copa Mundial de la FIFA 2026 en el horizonte, Aimar reconoció que uno de los grandes desafíos del plantel será sostener el nivel competitivo y la motivación. “Falta todavía”, explicó el ayudante de Scaloni al referirse al camino hacia el Mundial, y agregó: “Hay partidos, hay ligas, hay un montón de cuestiones que van sucediendo minuto a minuto en el fútbol”.