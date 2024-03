No paran a Pablo Dóvalo: qué partido dirige esta fecha

Más allá de no expulsar a un futbolista del "Guapo" por una durisima falta y no cobrar un penal a favor del Rojo que encendió la bronca de los hinchas, Federico Beligoy, Director Nacional del Arbitraje en Argentina (órgano perteneciente a la AFA), salió a bancarlo y reveló que no habrá ninguna sanción.