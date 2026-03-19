Pablo Guede pica en punta para ser el nuevo DT de San Lorenzo: "Iniciaremos conversaciones"

En medio de la reestructuración que atraviesa San Lorenzo de Almagro, la dirigencia avanza en la búsqueda de un nuevo director técnico y hay un nombre que se posiciona por encima del resto: Pablo Guede. El ex entrenador del Ciclón, con pasado en el club en 2016, reúne consenso puertas adentro y es considerado la primera opción para asumir el cargo en este nuevo ciclo.