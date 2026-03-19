Pablo Guede pica en punta para ser el nuevo DT de San Lorenzo: "Iniciaremos conversaciones"
Tras la salida del entrenador, la dirigencia de San Lorenzo acelera la búsqueda y el ex técnico azulgrana aparece como principal candidato.
En medio de la reestructuración que atraviesa San Lorenzo de Almagro, la dirigencia avanza en la búsqueda de un nuevo director técnico y hay un nombre que se posiciona por encima del resto: Pablo Guede. El ex entrenador del Ciclón, con pasado en el club en 2016, reúne consenso puertas adentro y es considerado la primera opción para asumir el cargo en este nuevo ciclo.
De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, los dirigentes ya tienen decidido iniciar conversaciones formales para intentar su regreso. La intención es clara: avanzar lo antes posible para definir al sucesor y darle previsibilidad a un plantel que necesita orden en un contexto deportivo delicado.
Sin embargo, la negociación no aparece sencilla. Actualmente, Guede se encuentra trabajando en Alianza Lima, donde mantiene contrato vigente y un presente favorable, lo que obliga a San Lorenzo a negociar condiciones para lograr su salida. Este punto es clave y podría demorar una eventual definición.
Mientras tanto, no es el único nombre sobre la mesa. También figuran como alternativas otros entrenadores con recorrido, como Martín Palermo y Cristian “Kily” González, quienes son seguidos de cerca por la dirigencia ante la posibilidad de que la opción principal no prospere.
Por lo pronto, todo indica que Pablo Guede es quien corre con ventaja en la carrera por el banco azulgrana, aunque la resolución final dependerá del avance de las gestiones en los próximos días.
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