Los tres equipos que pueden reclamarle a la AFA un título como el de Rosario Central
La inédita decisión de la casa madre del fútbol argentino de otorgarle una estrella inesperada al "Canalla" desató una fuerte polémica y muchas repercusiones.
La inédita consagración de Rosario Central como campeón anual 2025 sigue generando repercusiones y mucha polémica, y entre quejas variadas, surgió la versión de que otros tres equipos podrían solicitarle a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) un título de las mismas características.
Así como son varios los hinchas de otros equipos que manifestaron este jueves su malestar por la insólita decisión de consagrar a un equipo una vez finalizada la competencia, el entrenador de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, ironizó con la posibilidad de que sea retroactivo y que su equipo reciba uno por la temporada pasada.
Es el reconocimiento no estaba contemplado en el reglamento de Torneos LPF 2025, que solo incluye tres títulos oficiales: el Apertura, el Clausura y el Trofeo de Campeones, disputado entre los ganadores de ambos certámenes o, en caso de repetición, entre el campeón y el vencedor del duelo entre los subcampeones.
Sin embargo, la AFA resolvió incorporar este trofeo como manera de resaltar el rendimiento sostenido durante toda la temporada, una práctica que ya se implementa en otras ligas del mundo. La MLS, por ejemplo, entrega el Supporters’ Shield al equipo con más puntos acumulados entre las dos conferencias; este año fue para Philadelphia Union y en 2024 lo había obtenido el Inter Miami de Lionel Messi.
De esta manera, el anuncio, una vez concluida la Tabla Anual que lo tuvo al "Canalla" liderando tras una segunda mitad de semestre signado por algunas polémicas arbitrales a favor no dejó de generar controversias. Además, son por lo menos tres los equipos que podrían reclamar sumar la misma estrella.
Desde que se instauró la Tabla Anual como clasificatorio a copas internacionales, fueron cinco temporadas, contando la reciente de Rosario Central. En este marco, River (dos veces), Racing y Vélez finalizaron primero en la general en las pasadas ediciones y podrían exigirle a la AFA sumar otra estrella a su palmarés.
Campeones de la Tabla Anual que podrían reclamarle un título a la AFA
- 2021: River
- 2022: Racing
- 2023: River
- 2024: Vélez
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario