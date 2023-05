Palavecino luego de su polémico festejo en el gol de River: "Estoy arrepentido de lo que hice"

"Vi lo festejos en el vestuario y ahí me cayó la ficha de lo que hice, porque me perdí todo por eso y tengo arrepentimiento, pero bueno igual estoy feliz por el equipo, por la gente y por el triunfo".

Respecto de las razones de su reacción, Palavecino destacó: "Se había hablado mucho en la semana, veníamos de un golpe duro y eran una mezcla de sensaciones, pero más que nada no me supe controlar y no es la imagen que queremos dar en River. Hay un camino marcado y hay que seguir por ahí, no es un buen ejemplo lo que hice", remarcó.

Sobre lo que dijo Enzo Pérez y el DT Martín Demichelis, contó: "Hoy lo hablé con Enzo a la mañana y me disculpé, lo mismo que con Martín (Demichelis) a quien le dije que estaba arrepentido".

