Palmeiras sufrió una goleada histórica ante un club de la B: vandalizaron la sede
El Verdao cayó 4 a 0 frente al Novorizontino en el Paulista y uno de sus referentes pidió disculpas con una dura autocrítica que recorrió Brasil.
El fútbol brasileño quedó sacudido por un resultado tan inesperado como contundente. Palmeiras, finalista de la última Copa Libertadores y uno de los equipos más poderosos del continente, protagonizó un verdadero papelón al caer goleado 4-0 frente a Novorizontino, un conjunto que milita en la Serie B del Brasileirao. El golpe, ocurrido en el marco del Campeonato Paulista, resultó aún más impactante por el contexto: el equipo de Abel Ferreira llegaba invicto y con puntaje ideal.
Lejos de tratarse de un equipo alternativo, el entrenador portugués dispuso una formación con varios titulares de peso. En el once inicial estuvieron nombres como Gustavo Gómez, Joaquín Piquerez, Raphael Veiga, Murilo y José López en el ataque. Nada de eso alcanzó para evitar una noche negra en el estadio Jorge Ismael de Biasi, donde el local fue ampliamente superior y no dejó lugar a dudas.
La figura excluyente del partido fue Robson, autor de tres goles, mientras que Helio Borges completó la goleada. Novorizontino no solo aprovechó cada error defensivo, sino que dominó el juego de principio a fin, exponiendo falencias poco habituales en un Palmeiras que suele destacarse por su solidez. La prensa brasileña no tardó en remarcar el carácter histórico del resultado: se trató de la peor derrota del ciclo Abel Ferreira, justamente en el partido número 400 del entrenador al frente del club.
Mirá los goles de Novorizontino ante Palmeiras
Enojo en el Verdao: así dejaron la sede luego del partido ante Novorizontino
Tras el cotejo, los hinchas se hicieron escuchar y la sede de la institución apareció con pintadas: "¿Dónde está la planificación", "Abel, ¿se terminó la magia?", "Leila, lo tuyo es robar", "Equipo sin vergüenza" y "SPAlmeiras", fueron algunas de las leyendas que se alcanzaban a leer.
El traspié corta una racha perfecta en el torneo y lo obliga a reaccionar de inmediato. El próximo compromiso será nada menos que ante San Pablo, dirigido por Hernán Crespo, en un clásico que aparece como una prueba de carácter. La expectativa ahora está puesta en la respuesta del equipo, que deberá demostrar si esta goleada fue solo un accidente o una señal de alerta más profunda en el arranque de la temporada.
La fuerte autocrítica de Joaquín Piqueréz tras la histórica derrota de Palmeiras
Tras el pitazo final, la mayoría de los jugadores se retiró en silencio hacia los vestuarios. Sin embargo, Joaquín Piquerez dio la cara y dejó declaraciones que reflejaron el clima interno. Visiblemente afectado, fue tajante: “Lo primero que me viene a la mente es ofrecerle disculpas a la torcida que vino a apoyarnos hoy. Es una vergüenza lo que pasó, un equipo completamente desconocido en el campo, llegamos asustados, nadie quería tocar el balón. Desafortunadamente, esto pasó. Un golpe duro el que recibimos. Tenemos que pasar página. Lo que pasó hoy... De nuevo, pido disculpas. El equipo fue una vergüenza hoy”.
Las imágenes del lateral uruguayo llorando tras el encuentro recorrieron rápidamente las redes sociales y se convirtieron en símbolo de una derrota que caló hondo. Los hinchas reaccionaron con furia y las cuentas oficiales del club se llenaron de críticas, con términos como “humillación” y “vejamen” para describir lo sucedido.
