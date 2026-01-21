Palmeiras sufrió una goleada histórica ante un club de la B: vandalizaron la sede

palmeiras novorizontino

La fuerte autocrítica de Joaquín Piqueréz tras la histórica derrota de Palmeiras

Tras el pitazo final, la mayoría de los jugadores se retiró en silencio hacia los vestuarios. Sin embargo, Joaquín Piquerez dio la cara y dejó declaraciones que reflejaron el clima interno. Visiblemente afectado, fue tajante: “Lo primero que me viene a la mente es ofrecerle disculpas a la torcida que vino a apoyarnos hoy. Es una vergüenza lo que pasó, un equipo completamente desconocido en el campo, llegamos asustados, nadie quería tocar el balón. Desafortunadamente, esto pasó. Un golpe duro el que recibimos. Tenemos que pasar página. Lo que pasó hoy... De nuevo, pido disculpas. El equipo fue una vergüenza hoy”.

Las imágenes del lateral uruguayo llorando tras el encuentro recorrieron rápidamente las redes sociales y se convirtieron en símbolo de una derrota que caló hondo. Los hinchas reaccionaron con furia y las cuentas oficiales del club se llenaron de críticas, con términos como “humillación” y “vejamen” para describir lo sucedido.