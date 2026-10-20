Palmeiras vs. Fluminense, por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV

El "Verdão" se impuso por 2-1 en el partido de ida, disputado en el Maracaná, con goles de José Manuel López y Marlon Freitas, mientras que Wesley Natã descontó sobre el final para el conjunto carioca. De esta manera, el equipo dirigido por Abel Ferreira avanzará a la final con un empate, mientras que una derrota por un gol llevará la definición a los penales.