Palmeiras vs. Fluminense, por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV
Palmeiras se impuso 2-1 en el Maracaná y llega a la vuelta con la ventaja de definir la serie en su casa.
Palmeiras recibe a Fluminense este miércoles, desde las 21.30, en el Allianz Parque de San Pablo, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. El encuentro contará con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y se podrá ver en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium.
El "Verdão" se impuso por 2-1 en el partido de ida, disputado en el Maracaná, con goles de José Manuel López y Marlon Freitas, mientras que Wesley Natã descontó sobre el final para el conjunto carioca. De esta manera, el equipo dirigido por Abel Ferreira avanzará a la final con un empate, mientras que una derrota por un gol llevará la definición a los penales.
El conjunto paulista llega tras vencer a Athletico Paranaense por el Brasileirão y tendrá como principal interrogante la presencia de Vitor Roque, quien arrastra una lesión en el tobillo derecho. Con ese triunfo en condición de visitante, ocupa el segundo puesto de la tabla, con 66 unidades, a una del líder Flamengo.
El "Flu", en cambio, llega golpeado tras perder ante Santos por el torneo local y acumular tres derrotas consecutivas. El equipo dirigido por Marcão deberá mejorar su rendimiento para revertir la serie y mantener vivo el sueño de conquistar la Libertadores.
Formaciones de Palmeiras vs. Fluminense por la Copa Libertadores
- Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Joaquín Piquerez; Jhon Arias y José Manuel López. DT: Abel Ferreira.
- Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán, Guilherme Arana; Matheus Martinelli, Hércules, Paulo Henrique Ganso; Agustín Canobbio, Jefferson Savarino y Hulk. DT: Marcão.
Horario y televisación
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Hora: 21.30.
- Estadio: Allianz Parque.
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Árbitro: Esteban Ostojich.
VAR: Andrés Cunha.
- TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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