El "milagro" que necesita River para ser campeón de la tabla anual
Aunque las probabilidades son escasas, el triunfo ante Belgrano mantuvo vivas las opciones matemáticas del Millonario. Qué combinación de resultados necesita.
La goleada 3-0 frente a Belgrano en Córdoba no solo sirvió para reacomodar las aspiraciones de River en la lucha por ingresar a la próxima Copa Libertadores, sino que también mantuvo con vida una remota ilusión en el plano local. A falta de tres jornadas para la finalización de la fase regular del Torneo Clausura, el conjunto dirigido por Leonardo Ponzio conserva chances matemáticas de finalizar en lo más alto de la tabla anual, aunque el escenario requiere de una combinación de resultados casi milagrosa.
Actualmente, el Millonario se ubica en el séptimo peldaño de la tabla acumulada con 49 unidades, situándose a cinco puntos de los líderes Boca (54) y Argentinos Juniors (54). En el medio también aparecen Rosario Central (53), Independiente Rivadavia (53), Vélez (52) e Instituto de Córdoba (50).
Con este panorama, no tiene ningún margen de error: debe ganar los nueve puntos que le quedan en disputa ante Racing en el Monumental, el Xeneize en La Bombonera y Aldosivi en Mar del Plata, y esperar una seguidilla de tropiezos de sus seis competidores directos.
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El "milagro" que necesita River para ser campeón de la tabla anual
Para que la consagración sea posible en la última fecha en el Estadio José María Minella, se deberían dar las siguientes condiciones en el cierre del torneo:
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Boca (54 pts): Al enfrentarlo en la fecha 14, River le descontará tres unidades directamente. Sin embargo, precisará que el equipo de Rodolfo Arruabarrena no sume más de tres puntos en los otros dos partidos (ante Independiente en Avellaneda y Defensa y Justicia en La Bombonera).
Argentinos Juniors (54 pts): El Bicho solo debería cosechar como máximo tres puntos sobre nueve posibles en sus compromisos frente a Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán y Huracán.
Rosario Central (53 pts), Independiente Rivadavia (53 pts) y Vélez (52 pts): Ninguno de estos tres perseguidores inmediatos tendría que ganar más de un partido en las tres jornadas finales.
Instituto (50 pts): La Gloria no debería ganar sus tres encuentros restantes (frente a Deportivo Riestra, Estudiantes de La Plata y Newell's Old Boys).
Aunque el objetivo principal del cuerpo técnico de Ponzio sigue centrado en asegurar el cupo internacional directo a la Libertadores 2027, la tabla de posiciones mantiene una paridad tan marcada que en Núñez no pierden la fe de dar el zarpazo en el tramo final del campeonato.
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