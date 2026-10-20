El "milagro" que necesita River para ser campeón de la tabla anual

La goleada 3-0 frente a Belgrano en Córdoba no solo sirvió para reacomodar las aspiraciones de River en la lucha por ingresar a la próxima Copa Libertadores, sino que también mantuvo con vida una remota ilusión en el plano local. A falta de tres jornadas para la finalización de la fase regular del Torneo Clausura, el conjunto dirigido por Leonardo Ponzio conserva chances matemáticas de finalizar en lo más alto de la tabla anual, aunque el escenario requiere de una combinación de resultados casi milagrosa.