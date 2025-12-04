Panini lanzó el álbum del Mundial 2026: tendrá 980 figuritas y será el más grande de la historia

image

Por su parte, Mark Warsop, director general de Panini América, señaló: “Estamos orgullosos de presentar esta histórica portada de Canadá y Estados Unidos del álbum de 2026 de la colección de cromos de la Copa Mundial de la FIFA de Panini, que ha cautivado a generaciones enteras de todo el mundo".

Y agregó: "Esta portada especial es el primer paso del proyecto que tenemos para ensalzar nuestros productos y colaboraciones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que incluirán cromos y cartas intercambiables, y creemos que va a gustar mucho a los aficionados y coleccionistas”.

Con récord de figuritas, preventa anticipada y múltiples portadas, el nuevo álbum ya se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del ciclo rumbo al Mundial 2026.