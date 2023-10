El mensaje del Papu Gómez tras el doping: "No quiero retirarme de esta manera"

"Di positivo de Terbutalina, una sustancia que está en un jarabe para la tos que tomé accidentalmente una noche en un ataque de tos. Estoy triste y arrepentido, fue un accidente doméstico. Después tuve varios controles antidoping durante el Mundial y en Sevilla, nunca pasó nada, siempre di negativo", comenzó diciendo.

"Siempre traté de ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha. En mis 18 años de carrera pude cumplirlo. No quiero retirarme de esta manera, no quiero que termine mi carrera así, creo que no me lo merezco", sostuvo.

"Lo que más deseo es volver a las canchas, entrenar con mis compañeros y jugar con Monza. Acá, dándole batalla, voy a seguir entrenando solo. Ojalá que mis abogados y allegados puedan solucionar el tema", explicó el argentino a través de un video que se viralizó rápidamente.

El actual volante del Monza de Italia informó que sus abogados ya se están encargando del tema y denunció que "la tramitación del expediente disciplinario no se habría realizado conforme a lo dispuesto en la normativa". Para cerrar, el comunicado agradece la muestras de afecto y apoyo recibido en las últimas horas.