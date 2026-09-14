Franco Colapinto correrá un sábado: el insólito motivo por el que cambia la Fórmula 1
El piloto argentino tendrá un fin de semana diferente en el Gran Premio de Azerbaiyán, ya que la carrera no se disputará el domingo por una particular razón.
Franco Colapinto tendrá por delante un fin de semana diferente en la Fórmula 1. Luego de su destacada actuación en el Gran Premio de España, disputado en el circuito de Madring, el piloto argentino volverá a subirse al monoplaza de Alpine para afrontar el Gran Premio de Azerbaiyán.
Sin embargo, esta vez habrá una modificación importante en el calendario habitual de la máxima categoría del automovilismo. La carrera de Bakú no se disputará el domingo, como ocurre tradicionalmente, sino que tendrá lugar el sábado 26 de septiembre.
El cambio no responde a una decisión deportiva ni a una modificación relacionada con la competencia. La razón está vinculada con una fecha de particular importancia para Azerbaiyán, país que recibirá al próximo Gran Premio de la Máxima.
¿Por qué Franco Colapinto correrá un sábado en Bakú?
El GP de Bakú se disputará un día antes de lo habitual debido al Día del Recuerdo, una jornada en la que el país asiático homenajea a quienes murieron durante la denominada Guerra Patriótica de 2020, el conflicto armado entre Azerbaiyán y Armenia.
Esta conmemoración se realiza cada 27 de septiembre, fecha que marca el comienzo de aquella guerra. El feriado y las actividades vinculadas con el recuerdo de los fallecidos hacen que la Fórmula 1 haya adaptado su cronograma para evitar que la carrera coincida con esa jornada.
En 2026, además, la coincidencia es particularmente significativa porque se cumplen seis años del comienzo del conflicto. Por ese motivo, fue programado para el sábado. La situación no es completamente inédita para la F1. El calendario ya tuvo carreras disputadas fuera del tradicional domingo, aunque en este caso la modificación está directamente relacionada con la fecha conmemorativa del país anfitrión.
Un antecedente reciente en Las Vegas
No será la primera vez que Colapinto y el resto de los pilotos afronten una carrera de Fórmula 1 un sábado. El antecedente más reciente se produjo en el Gran Premio de Las Vegas de 2025, que se disputó el sábado 22 de noviembre a las 20:00 en el horario local.
En aquella ocasión, la modificación respondió a las características particulares del evento y al objetivo de aprovechar el espectáculo nocturno de la ciudad estadounidense.
El Gran Premio de Las Vegas también había tenido una programación similar en 2024, cuando la carrera se realizó nuevamente durante el sábado en horario local.
La diferencia con Bakú es el motivo del cambio. Mientras Las Vegas buscó aprovechar las condiciones particulares de su espectáculo, Azerbaiyán adelantará la carrera por una fecha de importancia nacional.
Todos los horarios del Gran Premio de Bakú
El cambio de día de la carrera también modifica todo el cronograma del Gran Premio. Las actividades se adelantarán 24 horas, por lo que los fanáticos de Colapinto deberán prestar especial atención a los horarios. Las primeras dos sesiones de entrenamientos libres se desarrollarán el jueves 24 de septiembre. La FP1 comenzará a las 5:30 de la mañana, mientras que la FP2 será a las 9:00, siempre según el horario argentino.
El viernes 25 será el turno de la tercera práctica libre. La FP3 está programada para las 5:30. Ese mismo día se llevará a cabo la clasificación, prevista para las 9:00. Finalmente, la actividad principal llegará el sábado 26 de septiembre. Ese día será la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán, cuyo comienzo está estipulado para las 8:00 de la mañana de Argentina.
Jueves 24 de septiembre
- Práctica Libre 1: 5:30
- Práctica Libre 2: 9:00
Viernes 25 de septiembre
- Práctica Libre 3: 5:30
- Clasificación: 9:00
Sábado 26 de septiembre
- Carrera: 8:00
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