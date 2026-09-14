Franco Colapinto correrá un sábado: el insólito motivo por el que cambia la Fórmula 1

En 2026, además, la coincidencia es particularmente significativa porque se cumplen seis años del comienzo del conflicto. Por ese motivo, fue programado para el sábado. La situación no es completamente inédita para la F1. El calendario ya tuvo carreras disputadas fuera del tradicional domingo, aunque en este caso la modificación está directamente relacionada con la fecha conmemorativa del país anfitrión.

Un antecedente reciente en Las Vegas

No será la primera vez que Colapinto y el resto de los pilotos afronten una carrera de Fórmula 1 un sábado. El antecedente más reciente se produjo en el Gran Premio de Las Vegas de 2025, que se disputó el sábado 22 de noviembre a las 20:00 en el horario local.

En aquella ocasión, la modificación respondió a las características particulares del evento y al objetivo de aprovechar el espectáculo nocturno de la ciudad estadounidense.

El Gran Premio de Las Vegas también había tenido una programación similar en 2024, cuando la carrera se realizó nuevamente durante el sábado en horario local.

La diferencia con Bakú es el motivo del cambio. Mientras Las Vegas buscó aprovechar las condiciones particulares de su espectáculo, Azerbaiyán adelantará la carrera por una fecha de importancia nacional.

Todos los horarios del Gran Premio de Bakú

El cambio de día de la carrera también modifica todo el cronograma del Gran Premio. Las actividades se adelantarán 24 horas, por lo que los fanáticos de Colapinto deberán prestar especial atención a los horarios. Las primeras dos sesiones de entrenamientos libres se desarrollarán el jueves 24 de septiembre. La FP1 comenzará a las 5:30 de la mañana, mientras que la FP2 será a las 9:00, siempre según el horario argentino.

El viernes 25 será el turno de la tercera práctica libre. La FP3 está programada para las 5:30. Ese mismo día se llevará a cabo la clasificación, prevista para las 9:00. Finalmente, la actividad principal llegará el sábado 26 de septiembre. Ese día será la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán, cuyo comienzo está estipulado para las 8:00 de la mañana de Argentina.

Jueves 24 de septiembre

Práctica Libre 1: 5:30

5:30 Práctica Libre 2: 9:00

Viernes 25 de septiembre

Práctica Libre 3: 5:30

5:30 Clasificación: 9:00

Sábado 26 de septiembre