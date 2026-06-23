Paraguay pierde a Miguel Almirón: FIFA lo suspendió por la "Ley Prestianni" y no jugará ante Australia

A partir de ese antecedente, el organismo decidió implementar una norma que prohíbe a los futbolistas cubrirse la boca al dialogar o discutir con rivales, árbitros o integrantes del cuerpo técnico adversario. La única excepción contempla conversaciones con compañeros o miembros del propio cuerpo técnico.

El objetivo de la medida es evitar zonas grises y facilitar la detección de posibles insultos discriminatorios, amenazas o agresiones verbales. En ese contexto, Almirón terminó convirtiéndose en el primer jugador sancionado bajo esta nueva reglamentación.

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Qué dijo Gustavo Alfaro sobre la expulsión de Almirón

Después del partido, Gustavo Alfaro se refirió al episodio y, aunque aceptó que el reglamento contempla esa sanción, también dejó una advertencia sobre los riesgos de este tipo de medidas. “El reglamento dice que es expulsión, taparse la boca es expulsión, es tarjeta roja. Contra eso no puedo hacer nada”, explicó el entrenador.

Sin embargo, el DT fue más allá y cuestionó la severidad de la pena. “A mí me parece también que con una tarjeta amarilla es suficiente, hay cosas que se penan con un rigor excesivo y el temor que yo tengo es que el fútbol pierda su esencia. Me parece que hoy estamos todos jugando más con el reglamento para ver dónde le puedo yo sacar una ventaja”, sostuvo. Así, Paraguay afrontará un partido decisivo sin su número 10 y con una ausencia de peso en el momento más caliente de la fase de grupos del Mundial 2026.