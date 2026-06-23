Paraguay pierde a Miguel Almirón: FIFA lo suspendió por la "Ley Prestianni" y no jugará ante Australia
La FIFA sancionó a Miguel Almirón con una fecha tras aplicar la “Ley Prestianni” y Paraguay no podrá contar con él ante Australia.
Paraguay sufrió un golpe importante en la previa de un partido clave del Mundial 2026. La FIFA confirmó este martes la sanción para Miguel Almirón, quien se convirtió en el primer futbolista castigado por la llamada “Ley Prestianni” y deberá cumplir una fecha de suspensión.
La situación se originó en el triunfo ajustado de la Albirroja frente a Turquía, cuando el ex Lanús fue expulsado por taparse la boca mientras discutía con un rival. El futbolista turco Mert Müldür denunció la situación ante el equipo arbitral y, tras revisar el caso, la Comisión Disciplinaria de la FIFA resolvió aplicarle la sanción mínima posible.
Finalmente, Almirón recibió una fecha de suspensión, por lo que no podrá estar en el próximo compromiso de Paraguay, que será ante Australia este jueves a las 23 de la Argentina. Se trata de una baja sensible para el equipo de Gustavo Alfaro, que se jugará buena parte de sus chances de clasificación sin uno de sus futbolistas más importantes. La buena noticia para el entrenador paraguayo es que, si la selección logra avanzar a la próxima instancia, podrá volver a contar con el mediocampista de 32 años en los 16avos de final.
Qué es la “Ley Prestianni” que castigó a Almirón en el Mundial 2026
La regla que derivó en la expulsión de Miguel Almirón fue incorporada este año por la FIFA a partir del caso protagonizado por Gianluca Prestianni y Vinicius Junior en un partido entre Benfica y Real Madrid por la Champions League. En aquel cruce, el brasileño denunció haber recibido un insulto racista, pero la investigación no pudo avanzar porque el ex Vélez se había tapado la boca durante la discusión, lo que impidió cualquier lectura labial o prueba visual concluyente.
A partir de ese antecedente, el organismo decidió implementar una norma que prohíbe a los futbolistas cubrirse la boca al dialogar o discutir con rivales, árbitros o integrantes del cuerpo técnico adversario. La única excepción contempla conversaciones con compañeros o miembros del propio cuerpo técnico.
El objetivo de la medida es evitar zonas grises y facilitar la detección de posibles insultos discriminatorios, amenazas o agresiones verbales. En ese contexto, Almirón terminó convirtiéndose en el primer jugador sancionado bajo esta nueva reglamentación.
Qué dijo Gustavo Alfaro sobre la expulsión de Almirón
Después del partido, Gustavo Alfaro se refirió al episodio y, aunque aceptó que el reglamento contempla esa sanción, también dejó una advertencia sobre los riesgos de este tipo de medidas. “El reglamento dice que es expulsión, taparse la boca es expulsión, es tarjeta roja. Contra eso no puedo hacer nada”, explicó el entrenador.
Sin embargo, el DT fue más allá y cuestionó la severidad de la pena. “A mí me parece también que con una tarjeta amarilla es suficiente, hay cosas que se penan con un rigor excesivo y el temor que yo tengo es que el fútbol pierda su esencia. Me parece que hoy estamos todos jugando más con el reglamento para ver dónde le puedo yo sacar una ventaja”, sostuvo. Así, Paraguay afrontará un partido decisivo sin su número 10 y con una ausencia de peso en el momento más caliente de la fase de grupos del Mundial 2026.
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