La decisión de Conmebol con el partido de River ante Independiente Santa Fe en Colombia: cuándo se juega

El comunicado:

"La Confederación Sudamericana de Fútbol – CONMEBOL- expresa su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano ante el devastador terremoto que ha afectado al país en el día de hoy. Acompañamos con profundo pesar a las familias de las personas fallecidas y heridas, así como a todas aquellas que han resultado afectadas por esta tragedia.

En estos momentos tan difíciles, la CONMEBOL hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos:

Partido n°130: Deporte Tolima (COL) v Independiente del Valle (ECU)

Partido n°133: Independiente Santa Fe (COL) v River Plate (ARG)

Reiterándote nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en este difícil momento, más información sobre la reprogramación será remitida próximamente.".