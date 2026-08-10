La decisión de Conmebol con el partido de River ante Independiente Santa Fe en Colombia: cuándo se juega
Tras la postergación, se espera el anuncio oficial de Conmebol sobre cuándo se jugará el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
En medio de los terremotos que sacudieron este lunes a Colombia, en River ya saben que no viajarán para el partido que estaba agendado para el miércoles ante Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, tal cual confirmó Conmebol a través de un comunicado.
Una emergencia de fuerza mayor alteró el calendario internacional. El encuentro de ida de este miércoles en territorio colombiano, quedó suspendido a raíz de los graves terremotos que sacuden a dicho país, los cuales dejaron un trágico saldo de víctimas fatales y daños generalizados en la infraestructura.
Según indicaron en las últimas horas diversos medios partidarios vinculados al desarrollo de la competencia, el compromiso internacional debió ser postergado de manera inevitable ante la situación crítica que atraviesa la región.
De acuerdo con las primeras informaciones preliminares, el cotejo se reprogramaría para disputarse la próxima semana, aunque por el momento resta definir la sede oficial en la que se llevará a cabo.
El comunicado de Conmebol sobre el partido de River
Pese a la contundencia de los reportes periodísticos y la magnitud de la emergencia humanitaria que atraviesa Colombia, hasta el momento la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) solo ha ratificado la suspensión pero sin detallar los nuevos parámetros logísticos del cruce copero.
El comunicado:
"La Confederación Sudamericana de Fútbol – CONMEBOL- expresa su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano ante el devastador terremoto que ha afectado al país en el día de hoy. Acompañamos con profundo pesar a las familias de las personas fallecidas y heridas, así como a todas aquellas que han resultado afectadas por esta tragedia.
En estos momentos tan difíciles, la CONMEBOL hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos:
Partido n°130: Deporte Tolima (COL) v Independiente del Valle (ECU)
Partido n°133: Independiente Santa Fe (COL) v River Plate (ARG)
Reiterándote nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en este difícil momento, más información sobre la reprogramación será remitida próximamente.".
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