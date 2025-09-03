Colombia vs. Bolivia, por las Eliminatorias Sudamericanas 2026: horario, formaciones y TV
La Tricolor intentará cortar una racha negativa y asegurar su lugar en el Mundial, mientras que la Verde sueña con dar el golpe como visitante.
Colombia se prepara para un duelo decisivo frente a Bolivia este jueves a las 20:30 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, correspondiente a la decimoséptima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con la presión de sumar los tres puntos para confirmar su pasaje a la próxima Copa del Mundo, luego de una serie de resultados que dejaron en duda su clasificación.
La Tricolor arrastra seis partidos sin victorias y desde la final perdida de la Copa América 2024 frente a Argentina no ha podido recuperar regularidad. Apenas logró ganar dos veces en casi un año, lo que incrementó la preocupación de los hinchas.
Ante esta situación, el director técnico realizó modificaciones en la lista de convocados. Una de las más comentadas fue la ausencia de Jhon Durán por molestias físicas, además del sorpresivo regreso de Dayro Moreno, delantero de Once Caldas que vuelve tras nueve años.
Del otro lado, Bolivia llega a este compromiso con la obligación de ganar para mantener con vida sus esperanzas de clasificación directa. Si no lo logra, dependerá de un milagro para acceder al repechaje, donde pelea mano a mano con Venezuela. El combinado altiplánico, dirigido por Antonio Carlos Zago, confía en su buen momento y en la figura de Miguel Terceros, goleador del equipo y uno de los máximos artilleros de las Eliminatorias.
Las estadísticas, sin embargo, juegan en contra de la Verde, que no convierte como visitante frente a Colombia desde 1996. La última vez que se enfrentaron fue en octubre de 2024, con triunfo boliviano por 1-0 en El Alto. Ahora, el desafío será trasladar esa confianza a un escenario complicado como Barranquilla, donde la localía suele pesar.
El encuentro tendrá un marco especial, ya que el local podría celebrar la clasificación en casa, mientras el visitante se aferra a una ilusión que parece lejana. Con los puntos en juego, la expectativa es máxima tanto en la costa caribeña como en el altiplano.
Colombia vs. Bolivia: probables formaciones
- Colombia: Camilo Vargas; Andrés Román, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.
- Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Moisés Villarroel, Henry Vaca, Gabriel Villamil; Carmelo Algarañaz, Moisés Paniagua. DT: Óscar Villegas.
Colombia vs. Bolivia: otros datos
- Hora: 20:30.
- Estadio: Municipal Roberto Meléndez.
- Árbitro: Darío Herrera.
- VAR: Héctor Paletta.
- TV: DSports.
Así está la tabla de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026
