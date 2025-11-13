En Uruguay impulsan la vuelta de la Copa Río de la Plata: cuál es la postura de la AFA

Los antecedentes y el problema del calendario

La Supercopa Internacional ya cuenta con tres campeones en su corta historia: Racing, que venció a Boca por 2-1 en Emiratos Árabes en 2022; Talleres, que superó por penales a River en Asunción en 2023; y Vélez, que se impuso 2-0 ante Estudiantes en Avellaneda durante 2024.

Pese al atractivo deportivo y al valor simbólico del torneo, desde la AFA manifestaron reparos ante la posibilidad de sumar una competencia más. “El calendario está saturado, y en 2026 —año de Mundial— prácticamente no hay ventanas disponibles”, señalaron fuentes de la entidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1929297494564819078?s=20&partner=&hide_thread=false ¡La primera nunca se olvida! @caplatense es CAMPEÓN del #TorneoBetano Apertura 2025 pic.twitter.com/VS7GGCaBMD — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) June 1, 2025

La propuesta uruguaya contempla enero como posible ventana para disputar el torneo, aunque esa fecha coincide con la pretemporada de los clubes argentinos y uruguayos, lo que complicaría la logística y la disponibilidad de los planteles.

Además, persisten dudas sobre si el certamen tendría carácter oficial y si ambas asociaciones reconocerían el título en los palmarés. Por ahora, la idea se mantiene como un proyecto nostálgico que busca revivir el espíritu rioplatense del fútbol de antaño, pero que choca de frente con la realidad de un calendario cada vez más ajustado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAUF/status/1987636313227497694?s=20&partner=&hide_thread=false @Nacional ganó la Tabla Anual y estará en la definición de la . #FábricaDeTalentos pic.twitter.com/oNwTYZ4G4M — Liga AUF Uruguaya (@LigaAUF) November 9, 2025