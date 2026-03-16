El jugador que cruzó de vereda entre Boca y River, brilló con Passarella y hoy es entrenador

Su bien nivel en el ámbito local le abrió las puertas del exterior. Jugó en Parma en Italia, pasó por Real Zaragoza en España y más adelante continuó su carrera en México con Club América.

En la etapa final de su trayectoria, las lesiones y el desgaste físico comenzaron a pasarle factura. Los problemas en sus rodillas limitaron su continuidad y terminaron acelerando su retiro del fútbol profesional cuando todavía no había cumplido los 34 años.

Su vida después del retiro

Tras dejar el fútbol, Berti arrastró varias secuelas físicas, sobre todo en las rodillas, que todavía le generan dificultades para moverse con normalidad. Aun así, siguió vinculado al deporte y comenzó su etapa como director técnico, con el objetivo de brindar todo el conocimiento absorbido durante su extensa y exitosa carrera.