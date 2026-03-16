El jugador que cruzó de vereda entre Boca y River, brilló con Passarella y hoy es entrenador
Dejó el Xeneize por conflictos con la dirigencia para cumplir el sueño de jugar en el club de sus amores. Conocé su historia, sus títulos y su vida actual hoy.
Cruzar de vereda en el fútbol argentino, especialmente entre Boca y River, es una situación poco común y siempre genera repercusión. La rivalidad histórica entre ambos clubes hace que sean pocos los jugadores que se animan a defender las dos camisetas a lo largo de su carrera. Óscar Ruggeri, Claudio Caniggia, Gabriel Batistuta y Sergio Berti son algunos de los nombres que integran la corta lista.
Uno de los ejemplos más recordados es el de Berti. Luego de debutar y jugar un puñado de partidos en el "Xeneize", su vínculo con los dirigentes del club se deterioró y terminó alejándose. En ese contexto, optó por continuar su carrera en River, el equipo del que era hincha, tras un pedido expreso de Daniel Passarella.
Sergio Berti y su paso por el fútbol
La carrera de Berti comenzó en Boca Juniors a comienzos de los años 90. Aunque tuvo poca participación en el primer equipo, sus condiciones como volante ofensivo llamaron la atención. Sin embargo, su etapa en el club fue corta y terminó saliendo en medio de desacuerdos con la dirigencia.
Su llegada a River sorprendió al ambiente del fútbol argentino, ya que no era habitual que un futbolista pasara de un club a otro con tanta rivalidad. El traspaso se concretó con el apoyo del entonces entrenador Passarella y también contó con el visto bueno de César Luis Menotti.
En el elenco de Núñez logró consolidarse y mostró su mejor versión. Con el paso de los años se convirtió en una pieza importante del equipo, siendo parte de un plantel que consiguió múltiples campeonatos.
Su bien nivel en el ámbito local le abrió las puertas del exterior. Jugó en Parma en Italia, pasó por Real Zaragoza en España y más adelante continuó su carrera en México con Club América.
En la etapa final de su trayectoria, las lesiones y el desgaste físico comenzaron a pasarle factura. Los problemas en sus rodillas limitaron su continuidad y terminaron acelerando su retiro del fútbol profesional cuando todavía no había cumplido los 34 años.
Su vida después del retiro
Tras dejar el fútbol, Berti arrastró varias secuelas físicas, sobre todo en las rodillas, que todavía le generan dificultades para moverse con normalidad. Aun así, siguió vinculado al deporte y comenzó su etapa como director técnico, con el objetivo de brindar todo el conocimiento absorbido durante su extensa y exitosa carrera.
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