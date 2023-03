De campeón a campeón: Fillol y Dibu Martínez se elogiaron en Twitter y arreglaron encontrarse

En el caso del arquero del '78, el Pato transmitió en vivo a través de su cuenta de Twitter con un conmovedor encabezado: "No nos lastimemos entre nosotros", acompañado de los números 78, 86 y 22, en referencia a los años en que se logró el trofeo mundial, con sus respectivas estrellas y un hashtag que pedía #ElAbrazoDelAlma.

Allí, señaló lo siguiente: "Si le preguntan a Kempes y a Tarantini van a decir lo mismo, que la mejor Selección es la del '78. Si le preguntás a Ruggeri y a Burruchaga, van a decir lo mismo: la mejor es la del '86. Rodrigo tiene todo su derecho de dar su opinión... por ahí lo único que genera polémica es que, a veces, conviene no decirlo uno y que lo digan los demás".

Seguidamente, destacó que "uno no puede decir que es el mejor, el peor o el 'más o menos'. El tiempo, que es el más sabio entre nosotros, te va a ubicar en el lugar que te corresponde", aunque también pidió que "no generemos una polémica y disfrutemos de este mundial maravilloso que ganamos".

Finalmente, en su 'live', el ídolo de generaciones anteriores solicitó a todos: "No nos empecemos a lastimar con esas cosas, que no le hacen bien al fútbol, ni al país, ni a los jugadores. No nos lastimemos entre nosotros".

Inmediatamente, el Dibu Martínez respondió a esta publicación con un "sería un honor para nosotros, Pato", en referencia al abrazo del alma que rezaba el hashtag de Fillol. Por su parte, quien tuviera en común la posición y el honor de levantar una Copa Mundial con el jugador del Aston Villa, le replicó tiernamente: "Hola, 'Dibu'. Ojalá nos podamos dar un abrazo cuando estés en el país. Gracias a vos y a todos los muchachos por haber defendido nuestra bandera con orgullo y pasión y por haber conseguido la tan ansiada tercera estrella. Abrazo de palo a palo, colega campeón del mundo".

Campeones totales.

