El Pato Fillol recuperó la medalla de campeón del mundo que le habían robado

“Quiero comunicarles que hubo allanamientos en el día de hoy, que hay detenidos y que se han recuperado los objetos perdidos. Esa cosa maravillosa que tanto daño me hizo y que hoy la pude recuperar”, precisó Fillol respecto al robo de la medalla.

pato fillol recupero las medallas

Y agregó: “Mucho más no puedo hablar. Le agradezco también al arco político, deportivo, amigos personales que se preocuparon, que me llamaron, agradecerles tremendamente. Tuve el apoyo de todos, no solamente de la gente del fútbol. Muchas gracias. Estoy feliz. Esperemos con mi familia no volver a repetir esta fea experiencia, que ya es la séptima vez que la padecimos”.

En su video, el Pato Fillol agradeció profundamente al secretario de Seguridad y Jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz, y a la dependencia a cargo de la investigación, la división robos y hurtos porteña: “Estuvieron ahí en todo momento y ni hablar del apoyo profesional, personal y familiar del doctor Fernando Burlando, que en todo momento estuvo trabajando y ha llevado esto a buen término”.

Cómo fue el robo al Pato Fillol

El exarquero Ubaldo "Pato" Fillol, sufrió un robo en su departamento de Villa del Parque el pasado 17 de marzo y, entre las pertenencias que se llevaron, estaba la medalla dorada obtenida en el Mundial de 1978. "Estoy triste. Yo he sufrido dos robos muy fuertes en Quilmes, cuando vivía allá. Me secuestraron, me lastimaron", confesó en un video que publicó tras el robo.

Según trascendió, aquel sábado por la noche, Fillol había ido a cenar al Club Gimnasia y Esgrima de Vélez Sarsfield. Tras salir del lugar, notó que su automóvil estaba abierto y que faltaban las llaves de su departamento, situado en el mencionado barrio porteño. Al volver a su domicilio, notó que las puertas no estaban violentadas, pero que su casa revuelta y con faltante de varias pertenencias, entre las que estaban la medalla dorada que obtuvo con la Selección argentina por ganar el Mundial de 1978.

pato fillol robo de su medalla 1.mp4

Asimismo, el exarquero detalló que en el lugar donde vive posee seguridad virtual las 24 horas y que los asaltantes se llevaron más medallas que recibió a lo largo de su exitosa carrera, la que se encontraban en una caja de color celeste.

"Estoy cansado, dolido. Le dije a mis hijos que hoy no tengo posibilidades económicas o deportivas de irme a otro país, pero si las tuviera, me hubiese ido", expresó el Pato Fillol y profundizó: "Es la primera vez que tengo esa sensación de que estoy cansado, aburrido".

En el caso, intervino la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad y la Fiscalía Criminal y Correccional N°13, a cargo del doctor Olivieri, quien labró actuaciones por "robo en ausencia de moradores".