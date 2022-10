Patricia Bullrich celebró el triunfo del Pro en Independiente aunque se borró tras perder con Racing

Es que más allá de la lucha del consultor contra las barra bravas, que se terminaron multiplicando durante la gestión de Florencia Arietto quien hoy asesora a Bullrich, el 15 de junio de 2013 Independiente se fue a la "B" por primera vez en su historia. Su alta data de mayo de 2012. Al poco tiempo comenzó la temporada 2012/13 que terminó con el descenso.

independiente descenso

"A mí me echaron de Independiente. Me sacaron el carnet de un día para el otro. Cuando Cantero era presidente yo me asocié, porque me parecía que era una aire nuevo", dijo en su momento.

No obstante, circula un mail en el que la ex ministra de Seguridad abandona al "Rojo". Casualmente, su baja se da el 9 de febrero de 2020, un día después de la derrota ante un Racing que de manera épica le ganó con nueve jugadores tras aquel recordado gol del chileno Díaz tras comer una banana en pleno campo de juego.

El gol de Marcelo Díaz y el alocado festejo de todos los jugadores

Moyano dijo pór entonces que Bullrich se iba a sentir "cómoda en el Rey de Copas" y la dirigente macrista no se subió al ring.