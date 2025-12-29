Paul Aron cuestionó la permanencia de Franco Colapinto en Alpine y apuntó a su nacionalidad

colapinto 2

Más allá de la comparación con Franco Colapinto, Paul Aron también expresó su descontento con la vida de piloto reserva en la Fórmula 1. Si bien participó en prácticas libres y ensayos con Alpine y Sauber, advirtió que permanecer demasiado tiempo en ese rol puede perjudicar su carrera.

“Llevo un año y la verdad es que, según mi lógica, dos años es el máximo. Cuanto más tiempo estés como reserva, más tiempo te pierdes en la niebla“, explicó, en referencia a la constante aparición de nuevos talentos que buscan un lugar en la grilla. En ese marco, fue especialmente crítico con la rutina de simulador, que le demandó entre 500 y 600 horas durante la última temporada. “Soy piloto de carreras y no vine a la Fórmula 1 para, en teoría, jugar a un videojuego“, disparó con dureza.

Según Aron, la falta de público y de consecuencias reales ante un error le quitan sentido a la preparación. “Si falta todo eso, no se disfruta tanto“, sostuvo. Y concluyó: “Empezaba a decirme que no estaba contento con esta situación. Entonces me di cuenta de que tenía que aceptarlo y que lo único que me ayudaría era darlo todo“.

Así, la temporada 2026 lo encontrará compartiendo el banco de suplentes de Alpine junto a Kush Maini y Jack Doohan, mientras observa desde los boxes a Franco Colapinto y Pierre Gasly, con la expectativa de que su oportunidad en la Fórmula 1 llegue más temprano que tarde.