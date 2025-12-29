Paul Aron cuestionó la permanencia de Franco Colapinto en Alpine y apuntó a su nacionalidad
El piloto reserva de Alpine comparó su situación con la de Franco Colapinto y aseguró que la nacionalidad argentina facilita patrocinadores y apoyo económico.
Mientras la temporada 2026 todavía no comenzó oficialmente, el clima en Alpine ya muestra señales de tensión puertas adentro. Franco Colapinto se prepara para afrontar su primera campaña completa como piloto titular junto a Pierre Gasly, pero desde el banco de suplentes surgió una voz crítica que apuntó directamente a su lugar en el equipo.
El protagonista fue Paul Aron, joven piloto estonio de 21 años que ocupará el rol de reserva en la escudería francesa. En una entrevista concedida a Vikerraadio, medio de su país, el corredor comparó su recorrido con el del argentino y remarcó las diferencias de oportunidades vinculadas al respaldo económico y demográfico.
La comparación con Franco Colapinto
“Para un chico que tiene a Argentina como su país de origen es más fácil encontrar seguidores, patrocinadores y dinero que para mí, que vengo de Estonia, donde hay 1,3 millón de habitantes“, lanzó Aron, dejando en claro su malestar y apuntando a un factor externo al rendimiento deportivo.
El estonio profundizó su análisis y sostuvo que su trayectoria estuvo marcada por mayores dificultades. “Sé muy bien que este camino ha sido más fácil para algunos chicos, porque siempre han contado con un buen apoyo. Durante mi carrera nos las arreglamos muy bien con lo que teníamos. Sigo teniendo las puertas abiertas en la Fórmula 1, pero mi trayectoria ha sido sin duda mucho más complicada“, sentenció.
Las declaraciones generaron ruido en el entorno de Alpine, especialmente porque Colapinto logró consolidarse como piloto titular tras una progresión que combinó resultados deportivos y respaldo comercial, una fórmula habitual dentro de la categoría.
Más allá de la comparación con Franco Colapinto, Paul Aron también expresó su descontento con la vida de piloto reserva en la Fórmula 1. Si bien participó en prácticas libres y ensayos con Alpine y Sauber, advirtió que permanecer demasiado tiempo en ese rol puede perjudicar su carrera.
“Llevo un año y la verdad es que, según mi lógica, dos años es el máximo. Cuanto más tiempo estés como reserva, más tiempo te pierdes en la niebla“, explicó, en referencia a la constante aparición de nuevos talentos que buscan un lugar en la grilla. En ese marco, fue especialmente crítico con la rutina de simulador, que le demandó entre 500 y 600 horas durante la última temporada. “Soy piloto de carreras y no vine a la Fórmula 1 para, en teoría, jugar a un videojuego“, disparó con dureza.
Según Aron, la falta de público y de consecuencias reales ante un error le quitan sentido a la preparación. “Si falta todo eso, no se disfruta tanto“, sostuvo. Y concluyó: “Empezaba a decirme que no estaba contento con esta situación. Entonces me di cuenta de que tenía que aceptarlo y que lo único que me ayudaría era darlo todo“.
Así, la temporada 2026 lo encontrará compartiendo el banco de suplentes de Alpine junto a Kush Maini y Jack Doohan, mientras observa desde los boxes a Franco Colapinto y Pierre Gasly, con la expectativa de que su oportunidad en la Fórmula 1 llegue más temprano que tarde.
