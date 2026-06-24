Paulo Díaz rescinde con River y ya tiene un nuevo destino: dónde jugará
Paulo Díaz dejará River en este mercado de pases y continuará su carrera en Atlanta United, el equipo de la MLS que dirige Tata Martino.
Paulo Díaz está a un paso de cerrar su ciclo en River. El defensor chileno rescindirá su contrato con el Millonario y seguirá su carrera en Atlanta United, equipo de la MLS que tiene como entrenador a Gerardo “Tata” Martino.
La salida del zaguero se convertirá en la primera baja formal del plantel en este mercado de pases, en medio de una fuerte reestructuración impulsada por el club de Núñez. Aunque todavía le quedaban 18 meses de contrato, ambas partes avanzaron en una rescisión de común acuerdo que se oficializaría en las próximas horas.
El acuerdo para la salida de Paulo Díaz se destrabó a partir de su nuevo destino. El chileno de 31 años ya tiene encaminada su llegada a Atlanta United, donde firmará un contrato por varias temporadas para iniciar una nueva etapa en el fútbol de los Estados Unidos. De esta manera, el defensor pondrá punto final a una extensa etapa en River, club al que llegó en julio de 2019 y con el que logró consolidarse como una pieza importante en distintos ciclos, tanto por su continuidad como por su aporte en la última línea.
Su salida se da en un contexto de renovación del plantel que encabeza Eduardo Coudet, con varios nombres que ya fueron apartados de la consideración principal y otros que podrían dejar la institución en las próximas semanas.
En los últimos días, River informó a través de un comunicado oficial que varios futbolistas no serían tenidos en cuenta y que debían presentarse a entrenar en River Camp, mientras el resto del plantel realizaba la pretemporada en Alicante.
En esa nómina aparecía el nombre de Paulo Díaz, junto a Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo. Además, el club aclaró que Ian Subiabre y Santiago Lencina, con negociaciones en curso para salir, tampoco viajarían a Europa. A eso se suman los casos de Kendry Páez y Matías Viña, quienes se encuentran disputando el Mundial 2026 con Ecuador y Uruguay, respectivamente, y podrían rescindir sus préstamos una vez finalizada su participación. También deberán reincorporarse más adelante Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, afectados a sus selecciones en la Copa del Mundo.
Los números de Paulo Díaz en River
Desde su llegada al club, Paulo Díaz disputó 222 partidos oficiales con la camiseta de River, en los que marcó 13 goles y aportó 3 asistencias. Además, fue parte de la obtención de 7 títulos, todos a nivel local. Con ese recorrido, el chileno cierra una etapa extensa en el club de Núñez, donde logró continuidad, atravesó distintos ciclos y se convirtió en uno de los defensores con más presencia de los últimos años. Ahora, su carrera seguirá en la MLS, lejos del Monumental pero con una experiencia importante a cuestas tras su paso por el fútbol argentino.
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