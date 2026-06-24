Paulo Díaz rescinde con River y ya tiene un nuevo destino: dónde jugará

En los últimos días, River informó a través de un comunicado oficial que varios futbolistas no serían tenidos en cuenta y que debían presentarse a entrenar en River Camp, mientras el resto del plantel realizaba la pretemporada en Alicante.

En esa nómina aparecía el nombre de Paulo Díaz, junto a Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo. Además, el club aclaró que Ian Subiabre y Santiago Lencina, con negociaciones en curso para salir, tampoco viajarían a Europa. A eso se suman los casos de Kendry Páez y Matías Viña, quienes se encuentran disputando el Mundial 2026 con Ecuador y Uruguay, respectivamente, y podrían rescindir sus préstamos una vez finalizada su participación. También deberán reincorporarse más adelante Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, afectados a sus selecciones en la Copa del Mundo.

Los números de Paulo Díaz en River

Desde su llegada al club, Paulo Díaz disputó 222 partidos oficiales con la camiseta de River, en los que marcó 13 goles y aportó 3 asistencias. Además, fue parte de la obtención de 7 títulos, todos a nivel local. Con ese recorrido, el chileno cierra una etapa extensa en el club de Núñez, donde logró continuidad, atravesó distintos ciclos y se convirtió en uno de los defensores con más presencia de los últimos años. Ahora, su carrera seguirá en la MLS, lejos del Monumental pero con una experiencia importante a cuestas tras su paso por el fútbol argentino.