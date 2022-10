Fuerte mensaje del Cuti Romero sobre Dybala: "Creo que no llega..."

"Estamos un poco tristes por ellos. Paulo (Dybala) creo que no llega al Mundial, no hablé con él pero seguramente estará muy mal y le deseo pronta recuperación", expresó en una charla con la prensa. Y agregó: "El Fideo (Di María) va a llegar por lo que he visto y por lo que hablé con los compañeros. Por un lado estoy contento y por el otro triste", cerró.

Embed "TRISTE POR ELLOS. PAULO CREO QUE NO LLEGA, EL FIDEO VA A LLEGAR" declaró Cuti Romero y habló de sus compañeros de Selección. pic.twitter.com/KKTotE7a0A — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2022