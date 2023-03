La millonaria suma de dinero que Paulo Dybala le reclama a la Juventus

paulo dybala juventus 2.jpg

Según el diario italiano La Repubblica, el delantero argentino, quien convirtió un penal en la definición mundialista ante Francia en Qatar 2022, reclama 3.000.000 de euros en salarios y 54.000.000 en intereses.

"No recuerdo cuándo me pagó la Juventus mi último sueldo, pero sé muy bien que todavía me deben dinero. La Juventus tendrá la última oportunidad de pagar, de lo contrario, mi abogado presentará una denuncia por escrito", amenazó Dybala según el rotativo.

Contratado en 2022 por la Roma, Dybala es uno de mejores jugadores en el equipo dirigido por José Mourinho, marcando goles y asistencias. A Juventus llegó en 2015 y el cordobés fue cinco veces campeón de Italia y también ayudó a conquistar tres Supercopas y cuatro Copas de Italia.

JUVENTUS Y EL CASO PRISMA

En el marco conocido como investigación Prisma, relacionada con las maniobras salariales del club en el ejercicio de 2020 cuando por la situación socioeconómica generada por la pandemia de Covid-19, el club de Turín acordó aplazar pagos a determinados jugadores que no fueron incluidos en el ejercicio fiscal de ese año.

La entidad blanquinegra llegó a un acuerdo en marzo de 2020, por el que los futbolistas renunciaban a cuatro meses de su sueldo, por lo que el presupuesto del club no se vio tan dañado en plena pandemia.

Sin embargo, meses después, la Fiscalía empezó a investigar este acuerdo, ya que no se trató de una renuncia del salario, como en un principio informó el club italiano, sino de un aplazamiento del pago de tres de los cuatro meses mediante un acuerdo privado, algo ilegal, que supuso un ahorro en el presupuesto del Juventus.

Según la prensa italiana, Paulo Dybala tuvo que declarar por una solicitud de indemnización, realizada por el abogado del jugador a la Juventus, una vez terminadas las negociaciones para una renovación que no llegó con la Juventus y que acabó con su llegada a la Roma, su actual equipo.

Una propuesta de indemnización por responsabilidad precontractual de más de tres millones que la Juventus incluyó en el nuevo presupuesto como provisión para riesgos. La cifra se asemeja con el salario correspondiente a cuatro meses del jugador durante 2020 y que habrían acordado diferir en la temporada 2021 mediante un acuerdo privado.

Por lo que podría tratarse a un caso idéntico a la también conocida como "Carta secreta" del portugués Cristiano Ronaldo, un documento que la Vecchia Signora ocultó en su día y que puso de manifiesto el acuerdo del club turinés con la estrella lusa.