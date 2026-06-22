Pedido de matrimonio, gol rival y sorpresa total: la escena viral que dejó Uruguay-Cabo Verde

Al mismo tiempo, los simpatizantes caboverdianos ubicados en las cercanías explotan de alegría por una conquista que resultaría fundamental para el desarrollo del encuentro. El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales y fue compartido por distintos usuarios, convirtiéndose en una de las postales más curiosas de la segunda fecha del Mundial.

kevin pina Kevin Lenini Pina y un golazo histórico de Cabo Verde ante Uruguay

Muchos bromearon con la sincronización perfecta entre el compromiso sentimental y el gol rival, mientras otros destacaron que la pareja seguramente recordará ese instante durante toda su vida. La situación se dio en medio de un partido que terminó siendo un verdadero dolor de cabeza para los vecinos. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa necesitaba ganar para acomodarse en el Grupo H después del empate frente a Arabia Saudita en el debut.

No obstante, pese a mostrar momentos de superioridad y generar situaciones para quedarse con los tres puntos, volvió a exhibir problemas defensivos y terminó resignando un resultado muy importante. Con el 2-2 definitivo, la Garra Charrúa quedó obligada a jugarse gran parte de sus posibilidades de clasificación frente a España en la última fecha. Los africanos, por su parte, volvieron a dar la sorpresa y consiguieron otro resultado histórico en su primera experiencia mundialista.