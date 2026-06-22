Pedido de matrimonio, gol rival y sorpresa total: la escena viral que dejó Uruguay-Cabo Verde
Una pareja uruguaya protagonizaba un emotivo momento en las tribunas del Hard Rock Stadium cuando el empate del conjunto africano cambió por completo el clima.
El Mundial 2026 sigue entregando historias inesperadas dentro y fuera de la cancha. Esta vez, uno de los momentos más comentados de la jornada tuvo lugar en las tribunas del Hard Rock Stadium de Miami durante el empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde. Allí, una pareja uruguaya vivía una situación inolvidable que terminó mezclándose de manera insólita con el desarrollo del partido.
Mientras la Celeste intentaba sostener una ventaja clave para encaminar su clasificación a los 16avos de final, un hincha decidió dar un paso importante en su vida personal. En medio del encuentro, aprovechó el marco mundialista para pedirle matrimonio a su pareja delante de cientos de espectadores que rápidamente comenzaron a prestar atención a la escena. El momento parecía perfecto. Los presentes acompañaban la situación con aplausos y sonrisas mientras la pareja intercambiaba los tradicionales anillos de compromiso.
Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que la emoción romántica quedaría inmediatamente eclipsada por una jugada que estaba ocurriendo dentro del campo de juego. Cuando el reloj marcaba 61 minutos y los protagonistas del pedido apenas terminaban de colocarse los anillos, Helio Varela apareció para convertir el empate parcial de Cabo Verde. En cuestión de segundos, la celebración cambió completamente de sentido.
Los aplausos que acompañaban el compromiso se mezclaron con los gritos provenientes de distintos sectores del estadio y la atención se trasladó abruptamente al terreno de juego. Las imágenes captadas por otros espectadores muestran con claridad cómo el ambiente pasa de la emoción por el compromiso a la sorpresa por el gol. Mientras algunos hinchas uruguayos intentan continuar celebrando el momento de la pareja, otros reaccionan con frustración por el tanto recibido.
Al mismo tiempo, los simpatizantes caboverdianos ubicados en las cercanías explotan de alegría por una conquista que resultaría fundamental para el desarrollo del encuentro. El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales y fue compartido por distintos usuarios, convirtiéndose en una de las postales más curiosas de la segunda fecha del Mundial.
Muchos bromearon con la sincronización perfecta entre el compromiso sentimental y el gol rival, mientras otros destacaron que la pareja seguramente recordará ese instante durante toda su vida. La situación se dio en medio de un partido que terminó siendo un verdadero dolor de cabeza para los vecinos. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa necesitaba ganar para acomodarse en el Grupo H después del empate frente a Arabia Saudita en el debut.
No obstante, pese a mostrar momentos de superioridad y generar situaciones para quedarse con los tres puntos, volvió a exhibir problemas defensivos y terminó resignando un resultado muy importante. Con el 2-2 definitivo, la Garra Charrúa quedó obligada a jugarse gran parte de sus posibilidades de clasificación frente a España en la última fecha. Los africanos, por su parte, volvieron a dar la sorpresa y consiguieron otro resultado histórico en su primera experiencia mundialista.
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