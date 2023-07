El fuerte descargo de Pedro Guilherme tras ser golpeado por un preparador físico de Sampaoli

“La cobardía física se antepuso a la cobardía psicológica que he sufrido en las últimas semanas”, agregó el atacante que convirtió 12 goles en la última Libertadores que ganó Flamengo tras superar en la definición al Palmeiras.

El deportista de 26 años no dudó en expresar sus sensaciones al respecto: "Alguien que se siente con derecho a agredir a otro no merece el respeto de nadie. He pasado por muchas pruebas aquí en Flamengo, pero nada se compara con la cobardía sufrida hoy. Que Dios perdone a una persona que, a mediados de 2023, piensa que una agresión física puede resolver cualquier problema. Gracias Jesús por la enseñanza, poniendo la otra mejilla".

"Padre y madre, gracias por la educación que me han dado", cerró.

Ahora resta esperar a la decisión que tome el club brasileño en relación al miembro del cuerpo técnico de Sampaoli, tras la grave situación que se llevó a cabo en el vestuario de Flamengo.