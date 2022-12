El día que Pelé se comparó con un grande de la música

Pele Fútbol web

Hace diez años, Pelé reconoció que el entrenamiento es, siempre, fundamental si se quiere llegar al podio de los campeones. Pero, de todas formas, dijo que él nació para el fútbol como "Beethoven nació para la música y Miguel Ángel, para pintar".





En una entrevista concedida al portal de FIFA, Edson Arantes do Nascimento, más conocido por su apodo “Pelé", expresó:

"Mi padre solía decirme: tú naciste para jugar al fútbol. Tienes un don para eso. Pero si no te preparas, si no entrenas, si no practicas mucho, entonces serás igual que el resto. Tenía mucha razón. Pero bueno, yo nací para el fútbol como Beethoven nació para la música y Miguel Ángel nació para pintar", dijo.

"En mi última Copa Mundial, la del 70, aquel Brasil tenía grandes nombres: Rivelino, Tostao, Pelé. Pero también estábamos muy bien organizados, había un gran trabajo de equipo. Era un grupo muy fuerte y creo que ésa fue la clave", dijo. Pelé Brasil llora a Pelé A los 82 años murió Pelé, el rey del fútbol mundial. Edson Arantes do Nascimento tenía 82 años y luchaba contra el cáncer de colon desde 2021. Los familiares y las autoridades gubernamentales brasileñas, ya al tanto de la delicada salud del exfutbolista, habían comenzado a organizar su funeral: el plan sería realizar un velatorio íntimo para la familia y al cabo de unos días abrir la cancha del Santos, donde Pelé debutó en 1956 a los 16 años, para conmemorar una despedida popular, mientras que sus restos descansarían en un cementerio privado. Edson Arantes do Nascimento, apodado "O Rei" protagoniza la pelea por el título del "mejor de todos los tiempos" con Diego Armando Maradona y ahora con Lionel Andrés Messi. Su carrera profesional comenzó en 1956 en el Santos, donde jugó hasta 1974 y con quienes ganó la Supercopa de Campeones Intercontinentales, dos Copas Intercontinentales, dos Copa Libertadores de América, Seis del Brasileirão, cuatro del Torneo Río-São Paulo y diez del Campeonato Paulista. En 1975 pasó a jugar sus últimos dos años de carrera en el New York Cosmos de la North American Soccer League (NASL), con quienes obtuvo un título de liga. En Brasil también debutó a los 16 años y fundó el estilo conocido como "jogo bonito". Ganó tres de los cuatro mundiales que disputó (1958, 1962 y 1970), convirtiéndose en el jugador con más copas mundiales obtenidas. Él y Neymar comparten el récord de goles en la selección brasileña, con 77 tantos. Después de retirarse, Pelé fue nombrado Ciudadano del Mundo por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1977, Ministro extraordinario de Deportes por el gobierno de Brasil entre 1994 y 1998 y Caballero de Honor del Imperio Británico en 1997, entre otros honores. En el año 2000, la Comisión de Fútbol de la FIFA realizó una votación donde, con el 73% de los votos, fue elegido como el "mejor futbolista oficial del siglo XX". Pelé nunca ganó el Balón de Oro en su carrera y la revista France Football le concedió uno honorífico en 2013. Al retirarse en 1977, la Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) marcó que había anotado 1.301 goles en su carrera. Bajo los registros oficiales de la FIFA, es el cuarto mayor goleador de la historia (con 765 goles) detrás de Messi, Josef Bican y Cristiano Ronaldo. El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.