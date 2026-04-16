Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Aston Villa vs. Bologna
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Aston Villa vs. Bologna por la Europa League 2025/26.
Por la vuelta de los cuartos de final de la Europa League 2025/26, el AstonVilla de Emiliano"Dibu"Martínez recibirá al Bologna de SantiagoCastro en el Villa Park desde las 16, en uno de los partidos que se robará todas las miradas. Ahora, en Birmingham, los Villanos buscarán sostener la diferencia obtenida como visitante para meterse entre los cuatro mejores.
El equipo inglés llega con una ventaja considerable tras imponerse por 3-1 en el partido de ida disputado en Italia. En aquel encuentro, Ollie Watkins fue la gran figura con un doblete, acompañado por el tanto de Ezri Konsa, mientras que Jonathan Rowe descontó para el conjunto italiano.
Para este compromiso, Unai Emery recupera a Emiliano "Dibu" Martínez, quien había sido baja el fin de semana por una contractura pero ya está en condiciones de volver al arco. También se perfila como titular Emiliano Buendía, mientras que del lado de Vincenzo Italiano aparece Santiago Castro entre los posibles iniciales. La visita, en tanto, no contará con Benjamín Domínguez, quien continúa lesionado.
Aston Villa vs. Bologna: probables formaciones
- Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Pau Torres, Ezri Konsa, Lucas Digne; Amadou Onana, Youri Tielemans; John McGinn, Morgan Rogers, Emiliano Buendía; Ollie Watkins. DT: Unai Emery.
- Bologna: Federico Ravaglia; Juan Miranda, Jhon Lucumí, Torbjörn Heggem, Joao Mario; Tommaso Pobega, Remo Freuler, Lewis Ferguson; Santiago Castro, Jonathan Rowe y Federico Bernardeschi. DT: Vincenzo Italiano.
Cómo ver en vivo Aston Villa vs. Bologna por la Europa League
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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