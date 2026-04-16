Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Aston Villa vs. Bologna

Para este compromiso, Unai Emery recupera a Emiliano "Dibu" Martínez, quien había sido baja el fin de semana por una contractura pero ya está en condiciones de volver al arco. También se perfila como titular Emiliano Buendía, mientras que del lado de Vincenzo Italiano aparece Santiago Castro entre los posibles iniciales. La visita, en tanto, no contará con Benjamín Domínguez, quien continúa lesionado.